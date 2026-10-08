Quelles sanctions attendent Cristiano Ronaldo pour avoir quitté le rassemblement de l'équipe nationale sans autorisation ?

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo À la suite d'un désaccord avec l'entraîneur principal Jorge Jesus, le départ arbitraire de la star portugaise du camp d'entraînement a suscité d'importants débats juridiques et disciplinaires. Après que l'attaquant a quitté la base de l'équipe, la question des sanctions applicables selon le règlement de la fédération nationale est devenue une priorité.

Conformément au code disciplinaire officiel de la Fédération portugaise de football, quitter un stage de préparation sans motif valable est considéré comme une infraction strictement sanctionnée.

Que prévoit le règlement ? Sanctions financières et sportives

Le statut de la fédération définit clairement deux types de sanctions pour de tels comportements :

Amende financière : Selon le code disciplinaire, un joueur ayant quitté le rassemblement sans autorisation est passible d'une amende allant de 500 à 1 020 euros ;

Suspension (disqualification) : Au-delà de l'aspect financier, il existe une sanction sportive bien plus grave : si le départ non justifié du joueur est officiellement confirmé, il peut être totalement suspendu pour une période de 1 à 6 mois.

Le règlement sera-t-il pleinement appliqué à la star ?

Actuellement, une seule question préoccupe la communauté du football et les experts : la Fédération portugaise de football peut-elle appliquer les règles sans exception à la plus grande figure de son histoire ?

Le caractère symbolique de l'amende : Une amende de 500 à 1000 euros en Arabie saoudite où évolue Ronaldo, est symbolique pour un multimillionnaire de son rang et ne représente aucune difficulté financière ;

Risque de suspension et compromis : Cependant, la question d'une suspension allant jusqu'à 6 mois est beaucoup plus complexe. Étant donné qu'une telle décision pourrait approfondir les divisions internes du football national, il est fort probable que la direction tente de clore l'affaire par un « accord mutuel » ou une formule diplomatique plus douce plutôt que par une sanction officielle.

La décision que prendra le comité de discipline de la fédération sur ce cas sera un test de principe, démontrant si la primauté du droit au sein de l'équipe nationale prévaut sur le statut personnel et les records.