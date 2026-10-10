Procédure disciplinaire urgente ouverte contre Cristiano Ronaldo, risque de 6 mois de suspension

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Procédure disciplinaire urgente ouverte contre Cristiano Ronaldo, risque de 6 mois de suspension

Les événements autour de l'équipe nationale du Portugal ont atteint un point de tension maximal. La Fédération portugaise de football (FPF) a ouvert une procédure disciplinaire officielle contre le capitaine et attaquant légendaire de l'équipe, Cristiano Ronaldo,et l'a temporairement écarté de la sélection nationale.

Selon le communiqué du conseil de discipline de la FPF publié par le prestigieux journal national A Bola, l'enquête sur les actions du joueur a été officiellement classée comme urgente (procédure d'urgence).

Communiqué de la FPF : Les documents resteront confidentiels jusqu'à la fin de l'enquête

L'organe disciplinaire de la fédération a expliqué les détails des mesures strictes adoptées comme suit :

  • Suspension en deux étapes : Avant l'ouverture de la procédure, la star avait été automatiquement écartée de l'équipe nationale. Désormais, une mesure de suspension temporaire non automatique supplémentaire a été appliquée à son encontre ;

  • Statut d'urgence accordé à l'affaire : Le 10 octobre 2026, tous les éléments recueillis ont été transmis au Comité d'enquête disciplinaire de la FPF ;

  • Interdiction de divulgation des données : Conformément au règlement de la fédération, il est strictement interdit de rendre publics les travaux d'enquête et les preuves avant la conclusion totale de l'examen par le comité disciplinaire.

Quelle est l'origine du conflit et quelle sanction attend Ronaldo ?

Les racines profondes de ce conflit, qui a secoué la communauté du football mondial, remontent à un désaccord interne au sein du camp de l'équipe nationale :

  • Départ arbitraire : Des rapports avaient précédemment circulé selon lesquels Ronaldo avait quitté le rassemblement de l'équipe nationale de son propre chef en raison d'un mécontentement envers l'entraîneur ou le staff ;

  • Risque de suspension jusqu'à 6 mois : Selon le règlement officiel de la FPF, si la faute disciplinaire est pleinement confirmée, l'attaquant de 41 ans pourrait être condamné à une suspension allant jusqu'à 6 mois et à une amende financière pouvant atteindre 1 000 euros ;

  • Décision finale attendue : Pour l'instant, ces mesures sont considérées comme des sanctions potentielles. La question de savoir si le joueur pourra réintégrer l'équipe nationale ou s'il sera sous le coup d'une interdiction à long terme sera clarifiée après la conclusion finale du comité.

La manière dont le buteur, qui a marqué son 980e but en carrière avec Al-Nassr, se sortira de cette épreuve disciplinaire désagréable dans son pays natal reste au centre de l'attention des médias sportifs.

Cristiano RonaldoFédération Portugaise de FootballEnquête disciplinaire FPFA BolaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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