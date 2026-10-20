Controverse Ronaldo au Portugal : Cristiano Ronaldo suspendu 30 jours et condamné à une amende de 255 euros

La Fédération portugaise de football a suspendu le joueur de 41 ans Cristiano Ronaldo pour 30 jours pour avoir quitté le rassemblement de l'équipe nationale sans autorisation. Le joueur a également écopé d'une amende de 255 euros, selon les médias internationaux relayant la décision de la fédération.

L'incident a eu lieu le 30 septembre. Selon les rapports, Ronaldo a eu un désaccord avec l'entraîneur Jorge Jesus concernant son temps de jeu. Le joueur a quitté le camp d'entraînement, mécontent que l'entraîneur n'ait pas tenu sa promesse de le faire entrer sur le terrain.

Le comité de discipline de la fédération a qualifié le comportement du joueur d'infraction. Cependant, compte tenu de ses regrets et de son historique disciplinaire vierge, la sanction minimale a été appliquée. Ronaldo s'est excusé pour son départ et a accepté la sanction.

La suspension prenant effet au 1er octobre, Ronaldo pourra jouer les matchs contre le Danemark le 14 novembre et le Pays de Galles le 17 novembre. Le joueur a également souligné qu'il n'avait pas l'intention de mettre fin à sa carrière internationale.