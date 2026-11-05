La Fédération portugaise de football, après 23 ans d'une carrière inestimable au sein de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo prépare l'organisation d'une grande cérémonie d'adieu. Le service de presse de l'équipe nationale a publié une déclaration officielle à ce sujet.

La Fédération est fermement déterminée à ne pas laisser le départ de la légende du football mondial et du plus grand capitaine de l'histoire du pays passer inaperçu, souhaitant lui rendre un hommage vibrant au nom de tout le peuple.

« Ses immenses services méritent un hommage digne » : Déclaration de la Fédération

Le communiqué officiel du service de presse de l'équipe nationale a clarifié l'objectif et l'importance de la cérémonie :

Une reconnaissance méritée : « Notre Fédération ne veut pas laisser son départ sans un hommage digne. Nous sommes de Cristiano Ronaldo déterminés à organiser et à tenir un événement qui rendra justice à sa grande carrière » ;

Rencontre entre le peuple et la légende : « Lors de cette cérémonie, les supporters et tout notre pays auront l'occasion de remercier une dernière fois et de dire au revoir au joueur qui nous a tant donné et qui a fait briller notre honneur dans le monde entier ».

Format de la cérémonie : Un match d'adieu ?

La forme exacte de la cérémonie, actuellement en phase de planification, est en cours de discussion :

Formats envisagés : Que l'événement prenne la forme d'un match d'adieu spécial avec l'équipe nationale du Portugal ou d'un grand spectacle dans un stade immense, cela sera clarifié dans les prochains jours ;

Dernière chance pour les supporters : Quel que soit le format choisi, la cérémonie permettra à des millions de fans d'applaudir une dernière fois leur héros sous les couleurs de l'équipe nationale.

23 ans d'histoire glorieuse en chiffres

Le record international de l'attaquant de 41 ans est un sommet inégalé dans l'histoire du football :

Débuts en 2003 : Le premier match de Ronaldo sous le maillot du Portugal remonte au mois d'août 2003 et a duré plus de 23 ans ;

Record mondial : L'attaquant a disputé un total de 234 matchs avec l'équipe nationale, inscrivant 146 buts — il s'agit du record mondial absolu de tous les temps ;

Titres remportés : En tant que capitaine, il a mené le Portugal au titre de l'Euro 2016 et a remporté deux fois le trophée de la Ligue des Nations de l'UEFA.

La date précise et les détails de cette cérémonie dédiée à Cristiano Ronaldo devraient être officiellement annoncés très prochainement.