Le président de la FPF, Pedro Proença, met fin au débat sur Cristiano Ronaldo

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Le président de la FPF, Pedro Proença, met fin au débat sur Cristiano Ronaldo

L'équipe nationale portugaise et son capitaine Cristiano Ronaldo au cœur d'une controverse disciplinaire a pris une tournure positive inattendue. Le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença a fait une déclaration officielle annonçant que le retour de l'attaquant légendaire de 41 ans en équipe nationale est imminent.

Le chef de la fédération a souligné que, malgré les malentendus passés et les rumeurs d'une éventuelle exclusion, l'ensemble de l'équipe et le staff technique sont unanimes sur le retour du joueur vedette.

La déclaration de Pedro Proença : « Nous voulons tous son retour »

Le président de la FPF a clarifié la position commune de la fédération, de l'entraîneur et des joueurs sur cette question :

  • Solidarité et désir commun : « La fédération, l'entraîneur principal et tous ses coéquipiers sont du même avis : nous voulons le retour de Cristiano. Il est le plus grand joueur de tous les temps », a déclaré Proença ;

  • Trêve internationale de novembre : Le chef de la fédération a exprimé l'espoir que Ronaldo revienne dans l'équipe dès le prochain rassemblement en novembre de cette année ;

  • Le souhait personnel de Cristiano : Proença a ajouté que le joueur lui-même souhaite sincèrement continuer à défendre l'honneur de sa patrie et à porter le maillot de l'équipe nationale.

Face au Danemark et au Pays de Galles : les plans de l'équipe de Jorge Jesus

Pour Ronaldo, qui avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire et d'une menace de disqualification après avoir quitté le camp d'entraînement sans autorisation, cette décision marque un tournant crucial :

  • Les matchs décisifs de novembre : L'équipe nationale portugaise, dirigée par l'expert Jorge Jesus, affrontera le Danemark et le Pays de Galles en novembre dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA ;

  • Le leadership du capitaine : Pedro Proença et le staff technique sont convaincus que l'expérience, la mentalité de gagnant et le leadership du buteur de 41 ans seront des facteurs décisifs pour les Portugais lors des prochaines rencontres.

Ainsi, la tension autour de l'équipe nationale semble apaisée, et l'épopée victorieuse de la légende du football mondial sous le maillot portugais devrait se poursuivre.

Cristiano RonaldoÉquipe du Portugal de footballPedro ProençaFédération portugaise de footballUEFA Nations League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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