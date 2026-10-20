L'équipe nationale d'Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro affrontera la Russie

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L'équipe nationale d'Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro affrontera la Russie

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera un adversaire de taille lors des journées FIFA officielles de novembre. Selon les informations officielles communiquées par le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), nos compatriotes joueront sur leur terrain contre l'équipe nationale de Russie un match amical.

Pour notre équipe nationale dirigée par la légende du football mondial Fabio Cannavaro , cette rencontre deviendra l'un des tests les plus importants pour évaluer ses forces et préparer l'effectif à une nouvelle étape.

Quand et où aura lieu le match ?

Les détails principaux concernant ce choc très attendu par les supporters ont été confirmés :

  • Date : 12 novembre 2026 ;

  • Stade : Le stade historique de Pakhtakor à Tachkent;

  • Statut : Match amical international (important pour les points au classement FIFA) ;

  • Participants : Équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie.

La tactique de Cannavaro et les objectifs principaux de l'équipe

Pour l'équipe d'Ouzbékistan, qui façonne son style de jeu sous la direction du technicien italien, le match contre la Russie couvre plusieurs aspects importants :

  • Test face à un adversaire fort : Le match contre la Russie, considérée comme techniquement et physiquement solide, permettra à Cannavaro d'analyser pleinement les lacunes et les points forts de l'effectif ;

  • Le facteur public : Il est prévu que les tribunes du stade Pakhtakor de la capitale soient combles et qu'une véritable atmosphère de fête du football soit créée à Tachkent ;

  • Classement et préparation : Ce match de contrôle sera une étape décisive pour renforcer la confiance de l'équipe nationale sur la scène internationale et pour préparer au mieux les prochaines rencontres officielles de qualification.

Équipe nationale d'OuzbékistanÉquipe nationale de RussieFabio CannavaroStade PakhtakorFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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