L'équipe nationale d'Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro affrontera la Russie

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera un adversaire de taille lors des journées FIFA officielles de novembre. Selon les informations officielles communiquées par le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), nos compatriotes joueront sur leur terrain contre l'équipe nationale de Russie un match amical.

Pour notre équipe nationale dirigée par la légende du football mondial Fabio Cannavaro , cette rencontre deviendra l'un des tests les plus importants pour évaluer ses forces et préparer l'effectif à une nouvelle étape.

Quand et où aura lieu le match ?

Les détails principaux concernant ce choc très attendu par les supporters ont été confirmés :

Date : 12 novembre 2026 ;

Stade : Le stade historique de Pakhtakor à Tachkent ;

Statut : Match amical international (important pour les points au classement FIFA) ;

Participants : Équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie.

La tactique de Cannavaro et les objectifs principaux de l'équipe

Pour l'équipe d'Ouzbékistan, qui façonne son style de jeu sous la direction du technicien italien, le match contre la Russie couvre plusieurs aspects importants :