Fabio Cannavaro se confie après la Corée du Sud : quels changements pour l'Ouzbékistan ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, après le match amical contre la Corée du Sud, n'a pas caché sa déception quant au résultat. Cependant, pour le technicien italien, l'aspect le plus important, au-delà du score, a été la qualité du football produit par l'équipe face à un adversaire redoutable.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Cannavaro a évoqué les occasions créées par l'Ouzbékistan face à la Corée, les attaques dangereuses de l'adversaire, la nouvelle phase de l'équipe après la Coupe du Monde et les opportunités offertes aux jeunes joueurs.

« Déçus du résultat, mais... »

Selon Cannavaro, le match contre la République de Corée a été un test sérieux pour l'Ouzbékistan.

L'entraîneur a souligné qu'il avait demandé à son équipe de poser autant de problèmes que possible à un adversaire fort. Selon lui, les joueurs ont tenté de remplir cette mission durant les deux mi-temps.

« C'était un très bon match. Nous sommes déçus du résultat, bien sûr, mais en termes de qualité de jeu, notre équipe a été à la hauteur. »

Cannavaro a noté que, surtout face à des adversaires puissants, les petits détails sont décisifs.

En d'autres termes, même si l'Ouzbékistan a montré un bon jeu, il est crucial de concrétiser les occasions créées contre un adversaire de niveau international et de réduire les erreurs individuelles.

L'Ouzbékistan a créé de nombreuses occasions devant le but coréen

Cannavaro a souligné que l'un des points positifs du jeu de son équipe était la création d'occasions de but.

Il a déclaré avoir exigé de ses joueurs d'entrer sur le terrain avec confiance, car jouer contre une équipe comme la République de Corée sur ses terres n'est pas chose facile.

Pour la victoire, des facteurs tels qu'une intensité élevée, des mouvements actifs et la possession du ballon doivent fonctionner simultanément.

Cannavaro a souligné que l'Ouzbékistan a réussi à démontrer une partie de ces aspects en pratique.

L'équipe a notamment organisé une série d'attaques dangereuses. L'entraîneur a noté que le gardien adverse a effectué plusieurs arrêts cruciaux.

Parallèlement, en se concentrant sur le nombre de tirs cadrés de la Corée, Cannavaro a souligné que l'adversaire n'avait créé que deux situations réellement dangereuses.

Pour l'entraîneur, cela signifie que l'Ouzbékistan a également réussi à limiter les opportunités de l'adversaire en défense.

Le problème principal : la concrétisation des occasions

Le match contre la Corée a apporté une autre conclusion importante à Cannavaro : un bon jeu n'est pas toujours garant du résultat.

Les joueurs ouzbeks ont créé des situations, mais n'ont pas pu les transformer. Les arrêts décisifs du gardien adverse ont également joué un grand rôle.

Dans le football, il y a des situations où, peu importe les efforts de l'équipe, un tir précis, un arrêt ou une petite erreur peuvent changer le destin de tout le match.

Cannavaro a insisté sur ce point : face à des adversaires forts, les petites différences déterminent le résultat final.

« Malgré cela, c'est le football. Nous continuerons à chercher des moyens de développer et d'améliorer notre équipe à l'avenir. »

Une nouvelle étape après la Coupe du Monde

Lors de la conférence de presse, Cannavaro a également parlé ouvertement des changements importants au sein de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Le technicien italien a révélé qu'après sa nomination, il avait choisi de ne pas effectuer de changements radicaux dans l'effectif avant la Coupe du Monde.

La raison de cette décision est claire : la qualification pour la Coupe du Monde avait été obtenue par une équipe formée sous la direction de l'entraîneur précédent.

C'est pourquoi Cannavaro a préféré, au début, ne pas perturber le système existant et poursuivre le travail entamé.

Mais après la Coupe du Monde, la situation a changé.

Une nouvelle étape commence désormais pour l'équipe nationale.

Les portes s'ouvrent pour les jeunes joueurs

Cannavaro a souligné que des changements spécifiques sont en cours dans l'équipe après la Coupe du Monde.

L'une des directions les plus importantes est de donner plus d'opportunités aux jeunes joueurs.

Ce processus n'est pas une décision fortuite. L'entraîneur a noté que l'Association de Football d'Ouzbékistan accorde une grande attention au football des jeunes et investit sérieusement dans ce domaine.

Le développement des infrastructures et la création de conditions nécessaires pour les joueurs sont également des facteurs importants pour l'avenir de l'équipe nationale.

C'est pourquoi Cannavaro a choisi la voie d'un renouvellement progressif de l'équipe.

L'objectif principal ici est tourné vers une perspective à long terme plutôt que sur le résultat d'un ou deux matchs.

Quelle philosophie Cannavaro construit-il pour le football ouzbek ?

Il ressort des déclarations du technicien italien qu'il se concentre non seulement sur le résultat, mais aussi sur la formation d'une philosophie de football spécifique au sein de l'équipe nationale.

Haute intensité, mouvements actifs, possession du ballon, ne pas avoir peur d'un adversaire fort et confiance des joueurs en leurs propres forces sont les concepts clés mentionnés par Cannavaro.

À cela s'ajoute l'intégration progressive des jeunes joueurs.

Le match contre la Corée a servi d'expérience importante dans ce processus. Les jeunes joueurs ont eu l'occasion d'affronter une équipe asiatique forte et de ressentir l'environnement du football de haut niveau.

Un match où le processus est plus important que le résultat

Après le match contre la Corée, la conclusion principale de Cannavaro est claire : l'Ouzbékistan a encore des aspects à améliorer, mais l'équipe est en train de trouver sa voie.

Créer de nombreuses occasions contre un adversaire fort est un signe positif. Cependant, les concrétiser, garder son sang-froid dans les moments décisifs et réduire les petites erreurs sont les prochaines étapes.

Alors qu'une nouvelle ère commence pour l'équipe nationale après la Coupe du Monde, Cannavaro choisit de donner leur chance aux jeunes et de renouveler progressivement l'équipe actuelle.

Le plus important est que ces changements ne donneront peut-être pas de résultats du jour au lendemain. Mais le match contre la Corée a montré, dans une certaine mesure, à quoi ressemblera l'équipe d'Ouzbékistan que Cannavaro veut construire.

La tâche principale est désormais de transformer les occasions créées en buts, de maintenir la confiance dans les matchs contre des adversaires forts et de faire de la jeune génération la force principale de l'équipe nationale.

Si la philosophie unique prônée par Cannavaro se concrétise de manière cohérente, la défaite ou le résultat malheureux d'aujourd'hui pourrait devenir une leçon importante pour les grands objectifs de demain.