Après avoir entamé une nouvelle ère suite à sa participation historique à la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a terminé son dernier stage dans le cadre des journées FIFA d'automne. Après des victoires éclatantes à Tachkent contre l'Iran (3:1) et la Syrie (4:1), les protégés de l'entraîneur Fabio Cannavaro ont concédé une défaite 0:2 à l'extérieur contre un géant continental : la Corée du Sud. 0:2.

Le célèbre journaliste sportif Nikolay Egorichev a porté un regard critique et pragmatique sur ce match du 6 octobre et sur l'euphorie excessive entourant l'équipe nationale, soulignant les véritables capacités de l'équipe avant la prochaine Coupe d'Asie.

« Le match contre la Corée du Sud est le meilleur étalon »

L'expert a attiré l'attention sur le fossé entre les attentes élevées des supporters et la réalité sur son canal Telegram :

Attentes et histoire : « Dans les commentaires, beaucoup écrivent que l'Ouzbékistan doit atteindre au moins les demi-finales de la Coupe d'Asie. Bien que l'équipe n'ait atteint ce stade qu'une seule fois dans son histoire, de telles exigences sont apparues », déclare Egorichev ;

Le phénomène coréen : Le spécialiste a souligné la stabilité des géants du continent : « Le match contre la Corée du Sud est le meilleur miroir pour évaluer nos capacités avant le championnat continental. Au XXIe siècle, ils ont atteint les demi-finales lors de cinq des sept Coupes d'Asie disputées, et ont été éliminés deux fois en quarts de finale ».

L'expérience de Cannavaro et Katanec : « On ne peut pas dépasser ses limites »

Le journaliste a souligné la nécessité d'aborder le travail du staff technique dirigé par Fabio Cannavaro sans émotion :

Éviter la confiance aveugle : « Je n'ai pas l'intention de critiquer Cannavaro sans fondement, mais je ne fais pas non plus partie de ceux qui lui font une confiance aveugle. En tout état de cause, l'équipe ne peut pas sauter au-delà de ses propres limites »;

La priorité à la qualité plutôt qu'au résultat : L'expert a rappelé le tournoi sous l'ère Srečko Katanec : « Lors de la dernière Coupe d'Asie, bien que notre équipe dirigée par Katanec ait laissé une très bonne impression, elle a perdu aux tirs au but contre le Qatar, futur champion. C'est pourquoi, à la Coupe d'Asie, il ne faut pas se fixer la demi-finale comme objectif garanti, mais se concentrer avant tout sur l'amélioration de la qualité du jeu sur le terrain ».

Bilan des tests d'automne : Conclusions importantes à venir

Rappelons que lors de la rencontre au stade Yongin Mireu en Corée du Sud, bien que nos représentants aient tenté de montrer un jeu actif et offensif, la classe supérieure et le sang-froid des hôtes en contre-attaque ont été décisifs.

Les deux larges victoires et la défaite sérieuse enregistrées lors des trois matchs du stage d'automne ont été la leçon la plus importante pour Fabio Cannavaro afin d'identifier les points faibles de l'équipe et d'organiser la défense avant la Coupe d'Asie.