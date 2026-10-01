Le courage qui a impressionné Infantino : Il évalue les performances de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

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Le courage qui a impressionné Infantino : Il évalue les performances de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026, disputée sur les pelouses des États-Unis, du Mexique et du Canada, restera gravée en lettres d'or dans les annales du football ouzbek. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé des pensées chaleureuses et sincères sur les débuts de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors du tournoi.

À la question posée au patron de l'instance mondiale : « Avez-vous suivi les matchs de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? », Infantino n'a pas caché son admiration, tant en tant qu'expert qu'en tant que fan.

« La plus grande impression a été de voir les joueurs jouer avec leur cœur sur le terrain »

Le président de la FIFA a souligné que le dévouement des joueurs ouzbeks sur le terrain valait plus que n'importe quel résultat :

« Oui, bien sûr, j'ai suivi les matchs et je l'ai dit au président du pays. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les joueurs sont entrés sur le terrain avec le cœur. »

C'était leur première participation à une Coupe du Monde. Vous savez, c'est une expérience totalement différente, une nouvelle étape. On est émerveillé par tout ce qui se passe, mais ils ont vraiment montré un très bon jeu. Le match contre la Colombie... Ils ont tenu le match nul, mais ont encaissé un but dans les toutes dernières minutes. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car ils ont rendu tout un pays fier. »

« Beaucoup d'équipes jouent à la Coupe du Monde, mais l'Ouzbékistan a joué avec sincérité. C'est en fait le plus important. »

Un pas historique : Le parcours des protégés de Cannavaro au Mondial

Le célèbre expert italien Fabio Cannavaro Sous sa direction, l'équipe d'Ouzbékistan, qui s'est qualifiée pour la phase finale d'un Mondial pour la première fois de son histoire, a disputé des matchs complexes dans le groupe « K », composé d'adversaires redoutables :

  • Colombie — Ouzbékistan 3:1 : Le match d'ouverture a eu lieu au légendaire stade Azteca de Mexico. Nos compatriotes ont opposé une résistance digne d'un grand du football mondial jusqu'à la fin de la rencontre, gagnant les applaudissements des supporters.

  • Portugal — Ouzbékistan 5:0 : Lors de la deuxième journée, l'immense expérience des Portugais, l'un des favoris du tournoi, a fait la différence.

  • Congo — Ouzbékistan 3:1 : Dans le dernier match dramatique du groupe, les adversaires ont pris le dessus et notre équipe a quitté le tournoi sans avoir pu engranger de points.

Reconnaissance mondiale : Shomurodov et Husanov sous les projecteurs

Bien que l'équipe ne se soit pas qualifiée pour les phases à élimination directe, les représentants de l'Ouzbékistan ont inscrit leur nom dans les statistiques et les records du Mondial :

  • Le chef-d'œuvre de Shomurodov : Le capitaine et meilleur buteur de l'équipe nationale Eldor Shomurodov a marqué un but officiellement reconnu comme l'un des deux plus beaux de toute la Coupe du Monde.

  • La vitesse record de Husanov : Le leader incontesté de la ligne défensive Abduqodir Husanov s'est imposé parmi les défenseurs les plus rapides du Mondial et a attiré l'attention des grands recruteurs.

  • Découverte de nouveaux talents : La Coupe du Monde a servi de tremplin majeur pour révéler plusieurs jeunes joueurs ouzbeks talentueux à la communauté internationale du football et aux grands clubs.

La participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026 a non seulement ouvert une nouvelle ère pour le sport national, mais a également renforcé le respect de l'élite mondiale du football envers notre football national.

FIFAÉquipe Nationale d'OuzbékistanCoupe du Monde 2026Eldor ShomurodovFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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