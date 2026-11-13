Comment l'avantage de 2:0 a-t-il été perdu ? Un expert analyse les erreurs de l'Ouzbékistan

Le match amical intense et acharné entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie (2:3) au stade Pakhtakor de Tachkent reste au centre des discussions. Le fait que nos représentants aient perdu leur avantage après avoir mené 2:0 a attiré l'attention de nombreux experts.

Un agent de football renommé, spécialisé sur le marché ouzbek, Jamol Akayev a exprimé son opinion sur ce match, en se concentrant sur les raisons de la défaite et les changements tactiques de l'équipe.

« Un football ouvert, de nombreuses occasions et de beaux buts »

Selon l'expert, le match a été très intéressant et riche en événements pour les supporters. Il a souligné que le football pratiqué était ouvert et que l'activité des remplaçants côté visiteurs a eu un impact sérieux sur l'issue de la rencontre.