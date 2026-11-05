Test sérieux : les adversaires et les horaires des matchs des « Loups Blancs » en novembre sont connus

L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera deux matchs amicaux internationaux prestigieux et intenses lors de la fenêtre FIFA de novembre. Sous la direction de la légende du football mondial, l'entraîneur Fabio Cannavaro , nos représentants affronteront les équipes nationales de Russie et d'Arabie saoudite entre le 9 et le 17 novembre.

Ces rencontres constitueront un test sérieux pour les « Loups Blancs » et une étape importante pour évaluer une nouvelle fois le potentiel de l'effectif.

Choc à Tachkent : confrontation contre la Russie au stade Pakhtakor

Notre équipe nationale disputera son premier test de novembre devant ses propres supporters :

Adversaire et lieu : Le 12 novembre, l'équipe nationale d'Ouzbékistan accueillera la Russie au stade central Pakhtakor de la capitale ;

Heure de coup d'envoi : La rencontre débutera à 20h00 heure de Tachkent. Un affrontement intense et acharné attend les supporters de la capitale.

Voyage à Doha : match contre l'Arabie saoudite au stade Jassim bin Hamad

Le deuxième match international sera organisé au Qatar sur terrain neutre :

Test à l'extérieur : Le 17 novembre, nos représentants affronteront l'un des grands noms de l'Asie, l'équipe nationale d'Arabie saoudite, au célèbre stade Jassim bin Hamad à Doha, capitale du Qatar ;

Heure du match : Cette rencontre débutera à 20h30 heure de Tachkent.

Pour les protégés de Fabio Cannavaro, ces deux matchs centraux revêtent une grande importance pour peaufiner la tactique et tester de nouveaux joueurs avant les futurs grands tournois et les rencontres officielles importantes.