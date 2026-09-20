De Husanov à Shomurodov : La liste de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est dévoilée !

La saison de football tant attendue par les fans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan revient avec une nouvelle énergie. Le staff technique a dévoilé la liste élargie des joueurs convoqués pour le prochain stage d'entraînement. Dans le cadre de ce rassemblement, nos représentants disputeront trois matchs amicaux importants contre des adversaires continentaux de renom : nos compatriotes affronteront l'Iran le 24 septembre, la Syrie le 1er octobre et l'un des grands noms historiques de l'Asie, la Corée du Sud, le 6 octobre.

La composition annoncée a suscité un vif intérêt et des débats passionnés parmi les supporters. En effet, la liste inclut non seulement les leaders du championnat national, mais aussi des stars évoluant dans des clubs européens de premier plan, tels qu'Abdukodir Husanov (« Manchester City»), Abbosbek Fayzullayev (« Başakşehir »), Muhammadali O‘rinboyev (« Antwerp ») et le meilleur buteur de l'équipe nationale, Eldor Shomurodov.

Alors, dans quelle mesure ces trois matchs tests révéleront-ils le potentiel tactique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, les nouveaux talents sont-ils prêts à intégrer le onze de départ, et quelle est l'importance stratégique de ces rencontres pour atteindre les objectifs sur la scène asiatique et mondiale ?

« Iran, Syrie et Corée du Sud » : Calendrier des matchs amicaux et chronique de l'effectif

Le programme des rencontres importantes et les détails clés de l'équipe nationale :

Tests de septembre et octobre : Matchs contre l'Iran le 24 septembre, la Syrie le 1er octobre et la Corée du Sud le 6 octobre ;

La puissance des légionnaires : Le défenseur de « Manchester City» Abdukodir Husanov, le représentant d'« Antwerp » en Belgique Muhammadali O‘rinboyev, Behruzjon Karimov du club suisse de « Lugano », ainsi qu'Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev évoluant en Turquie, assurent un haut niveau à l'effectif ;

Concurrence dans les buts : Deux représentants du « Nasaf » (Abduvohid Ne’matov et Samandar Muratbayev), le gardien du « Pakhtakor » Vladimir Nazarov et Edem Nemanov du « Dinamo Samarcande » se disputeront la place de titulaire ;

Nouveaux noms au milieu de terrain : Aux côtés de milieux créatifs comme Jasur Jaloliddinov, Diyor Xolmatov, Odiljon Hamrobekov et Ruslan Jiyanov, des jeunes talents brillants dans les clubs locaux ont été appelés ;

Centre de l'attaque : Husain Norchayev (« Navbahor ») et Azizbek Amonov (« Dinamo Samarcande »), très prolifiques lors des dernières journées, passeront un test important parmi les buteurs de l'équipe.

Liste élargie de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Répartition complète par postes et par clubs :

Postes Joueurs convoqués Clubs et pays d'origine Gardiens A. Ne’matov, S. Muratbayev, V. Nazarov, E. Nemanov « Nasaf », « Pakhtakor », « Dinamo Samarcande » Défenseurs (légionnaires) A. Husanov, M. Mahamadjonov, B. Karimov, J. O‘rozov « Manchester City » (Angleterre), « Dinamo Makhatchkala » (Russie), « Lugano » (Suisse), « Rubin » (Russie) Défenseurs (locaux) N. Abdug‘aniyev, M. Abdumajidov, M. Hakimov, H. Alijonov, Sh. Nasrullayev, G‘. Rizaqulov « Neftchi », « Pakhtakor », « Bunyodkor », « Qizilqum » Milieux (légionnaires) U. Rahmonaliyev, A. G‘aniyev, O. Hamrobekov, A. Fayzullayev « Sabah » (Azerbaïdjan), « Baniyas » (EAU), « Tractor » (Iran), « Başakşehir » (Turquie) Milieux (locaux) D. Hamdamov, A. Mozgovoy, J. Jaloliddinov, R. Jiyanov, S. Bahromov, Sh. Esanov, A. Xolmurodov, A. To‘lqinbekov, B. O‘ktamov, D. Xolmatov « Pakhtakor », « Sogdiana », « Navbahor », « Nasaf », « Boukhara », « OKMK », « Bunyodkor », « Surkhon » Attaquants E. Shomurodov, M. O‘rinboyev, A. Amonov, H. Norchayev « Başakşehir » (Turquie), « Antwerp » (Belgique), « Dinamo Samarcande », « Navbahor »

Analyse footballistique : Les experts sur les matchs attendus et l'effectif

Conclusions des spécialistes du sport et des commentateurs :

Niveau élevé des adversaires : Les matchs contre l'Iran et la Corée du Sud sont la plateforme idéale pour tester la préparation tactique face aux meilleures équipes d'Asie ;

Synthèse entre légionnaires et joueurs locaux : L'association de jeunes étoiles évoluant dans des grands clubs européens comme Husanov et O‘rinboyev avec des joueurs expérimentés comme Shomurodov et Hamrobekov devrait devenir la force principale de l'équipe nationale ;

Rotation tactique pour le staff : L'effectif élargi et les 3 matchs amicaux officiels permettent à tous les candidats de montrer leur potentiel et de tester de nouvelles combinaisons ;

Esprit de victoire et points au classement : Les résultats positifs dans ces rencontres sont essentiels pour améliorer la position de l'équipe nationale au classement FIFA et renforcer la confiance avant les qualifications pour les championnats continentaux.

Les trois prochains matchs seront une excellente occasion de montrer à tout le continent la force de la nouvelle génération de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan pourra-t-elle gagner contre l'Iran et la Corée du Sud ? Quel joueur attendez-vous le plus de voir dans le onze de départ ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette analyse de la liste la plus importante du football ouzbek avec vos amis fans de sport !