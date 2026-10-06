Cristiano Ronaldo refuse de revenir en équipe du Portugal après les déclarations de Jorge Jesus

Un véritable conflit a éclaté au sein de l'équipe nationale du Portugal. La légende de 41 ans, qui évolue actuellement à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a décidé de ne plus revenir en sélection sous les ordres du sélectionneur Jorge Jesus . C'est ce qu'a révélé Rui Santos, célèbre journaliste et insider de la chaîne influente CNN Portugal .

Selon les sources, la tension entre Ronaldo et l'entraîneur a atteint son paroxysme lors des derniers matchs de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Comment tout a commencé : le banc de touche et la promesse non tenue

Le malentendu entre la star et l'expérimenté technicien est survenu lors du match de la 2e journée de la Ligue des Nations entre le Portugal et la Norvège (2-1) :

Non-entrée en jeu : Bien que Jorge Jesus ait promis à Ronaldo de le faire entrer en jeu dans les dernières minutes, il a laissé l'attaquant de 41 ans sur le banc pendant toute la durée de la rencontre ;

Mécontentement et départ du camp : Furieux de cette situation, Ronaldo a refusé de participer aux entraînements officiels avant le match de la 3e journée contre le Danemark (4-2) et a quitté le camp de base de la sélection.

« Je ne vois aucune raison de m'excuser »

Au lieu d'apaiser les tensions, le sélectionneur Jorge Jesus a aggravé la situation lors de la conférence de presse suivant le match retour contre la Norvège (2-1) comptant pour la 4e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA :

La position ferme de l'entraîneur : En répondant aux questions des médias, Jesus a déclaré ouvertement qu'il n'avait aucune intention de s'excuser, ne voyant aucune raison ou justification pour le faire ;

Décision finale : Suite à cette déclaration du technicien, Cristiano Ronaldo a pris la décision définitive de ne pas revenir en équipe nationale tant que cet entraîneur sera en poste.

Ce bras de fer ouvert entre la légende du football mondial et le nouveau sélectionneur du Portugal tend l'atmosphère autour de l'équipe nationale et suscite de vifs débats parmi les fans et les experts.