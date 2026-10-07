Ligue des nations de l'UEFA : Kane fait souffrir la Tchéquie, l'équipe de Modrić s'incline

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Ligue des nations de l'UEFA : Kane fait souffrir la Tchéquie, l'équipe de Modrić s'incline

La 4e journée de la Ligue des nations de l'UEFA a eu lieu en Europe. Les rencontres impliquant les grandes nations du continent ont été marquées par une lutte intense, des victoires au caractère affirmé et des scores larges attendus.

Le champion en titre, l'Espagne, a réussi son déplacement face à la Croatie, consolidant sa place de leader incontesté de son groupe. L'Angleterre et la Suisse ont quant à elles signé des victoires nettes en inscrivant trois buts sans en concéder.

Croatie — Espagne 1:2 : Le « comeback » et le doublé de Mikel Merino

Dans l'une des affiches phares de la journée, la Croatie accueillait l'Espagne sur ses terres :

  • Le but rapide de Perišić : Dès la 17e minute, l'expérimenté Ivan Perišić a donné l'avantage aux locaux (1:0) ;

  • Le héros sorti du banc : Entré en jeu en seconde période à la place d'Aleks Baena, Mikel Merino est devenu le héros de la rencontre. Il a fait trembler les filets adverses aux 61e et 88e minutes, offrant une victoire cruciale à l'Espagne (2:1) ;

  • Situation dans le groupe : Avec 12 points en 4 matchs, les protégés de Luis de la Fuente occupent solidement la 1re place. La Croatie, avec 3 points, reste à la 3e position.

Compositions :

  • Croatie : Livaković, Stanišić, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Kovačić (Pašalić, 88), Modrić (Petar Sučić, 66), Vlašić (Baturina, 71), Perišić, Jakić, Matanović.

  • Espagne : Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri (Zubimendi, 71), Pedri (Pino, 87), Olmo (Fermín López, 71), Baena (Merino, 46), Oyarzabal, Yamal (Muñoz, 78).

Angleterre — Tchéquie 3:0 : Une nouvelle performance impeccable de Harry Kane

Lors de la rencontre disputée à Wembley, les Anglais n'ont laissé aucune chance aux visiteurs tchèques :

  • Autogoal et récital de Kane : À la 27e minute, le défenseur tchèque Coufal a marqué contre son camp, tandis que le capitaine Harry Kane a signé un doublé aux 40e et 57e minutes ;

  • Classement : Après cette victoire, l'Angleterre porte son total à 9 points et occupe la 2e place. La Tchéquie, sans le moindre point, occupe la 4e position.

Compositions :

  • Angleterre : Pickford, Alexander-Arnold, Hall (Gibbs-White, 72), Quansah, Guéhi (Branthwaite, 63), Anderson (Garner, 63), Lewis-Skelly, Rogers, Eze, Bellingham (Ngumoha, 73), Kane (Calvert-Lewin, 82).

  • Tchéquie : Horníček, Granáč, Sláma, Vitík, Coufal (Křišťál, 84), Lingr (Radosta, 46), Král, Šulc, Sadílek, Naderi, Ambros.

Suisse — Macédoine du Nord 3:0 : Un résultat convaincant à 100 %

L'équipe nationale suisse continue son parcours sans faute dans son groupe :

  • Déroulement du match : Si le but de Fabian Rieder à la 43e minute a ouvert le score, Manzambi (74e) et Dan Ndoye (81e), entrés en seconde période, ont donné une ampleur large au score ;

  • Statistiques : Avec 12 points, la Suisse est devenue leader du groupe, tandis que la Macédoine du Nord, avec 0 point, reste lanterne rouge.

Résultats des autres matchs de la 4e journée :

  • Écosse – Slovénie 1:2

    Buts : Christie (31e) – Matko (56e), Šturm (71e).

    Malgré l'ouverture du score par Ryan Christie pour les locaux, la Slovénie a renversé la vapeur en seconde période grâce aux buts de Matko et Šturm pour s'imposer à l'extérieur.

  • Moldavie – Slovaquie 0:4

    Buts : Strelec (8e), Suslov (44e), Hancko (60e), Haraslín (75e). Les Slovaques ont dominé leur adversaire à l'extérieur en inscrivant 4 buts sans réponse.

  • Luxembourg – Bulgarie 0:2

    Buts : Balov (19e), Iliev (34e). La sélection bulgare a plié l'affaire dès la première mi-temps.

La prochaine journée de la Ligue des nations se poursuivra en novembre, où le sort des équipes en lice pour les barrages et celles menacées de relégation sera définitivement scellé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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