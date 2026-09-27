Les Pays-Bas s'imposent à Belgrade face à la Serbie, victoires convaincantes du Danemark et de l'Autriche

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de l'UEFA Nations League, plusieurs stades européens ont accueilli des rencontres intenses et disputées. Lors de l'un des chocs de la journée, l'équipe nationale des Pays-Bas s'est rendue à Belgrade pour affronter la Serbie, s'imposant 2-1. L'attaquant Meerdink est devenu le héros des « Oranje », ouvrant le score sur penalty à la 30e minute avant de signer un doublé à la 69e minute, offrant ainsi 3 points précieux à son équipe.

Le but inscrit par Luka Jović pour les hôtes en début de seconde période n'a pas suffi à sauver les Serbes de la défaite. Dans les autres rencontres de la journée, le Danemark a dominé le Pays de Galles 2-0 à domicile, tandis que l'Autriche a battu le Kosovo 3-1 avec trois buts inscrits.

« Le récital de Meerdink, la résistance serbe et le rebond danois » : 5 points clés de la 2e journée

Les statistiques officielles les plus importantes de la 2e journée de la Nations League :

Pour les Pays-Basune victoire à l'extérieur cruciale : Les « Oranje » ont surpris la Serbie lors d'un déplacement difficile (2-1) ;

Le doublé décisif de Meerdink : Auteur de deux buts aux 30e et 69e minutes, l'attaquant a été élu homme du match ;

La réhabilitation convaincante du Danemark : À domicile, les Danois ont battu le Pays de Galles 2-0 grâce à un but contre son camp de Davies et une frappe précise d'Isaksen ;

La marche en avant de l'Autriche face au Kosovo : Les buts d'Affengruber, Adamu et Chukwuemeka ont assuré une victoire importante 3-1 pour l'Autriche ;

Intensification de la compétition dans les groupes : Ces résultats resserrent le classement et intensifient la lutte pour une place en phase finale.

UEFA Nations League : Résultats et statistiques des buts de la 2e journée

Comparaison des résultats et des buteurs des rencontres phares :

Match et affiches Score final Buteurs Facteur décisif du match Serbie — Pays-Bas 1 : 2 Jović (46') — Meerdink (30' sp, 69') Sang-froid de Meerdink et précision en contre-attaque Danemark — Pays de Galles 2 : 0 Davies (53' csc), Isaksen (66') Maîtrise totale du terrain et pression sur la défense galloise Autriche — Kosovo 3 : 1 Affengruber (23'), Adamu (45+2'), Chukwuemeka (61') — Zhegrova (83' sp) Activité en première mi-temps et efficacité offensive

Expertise footballistique : Pourquoi ces victoires sont-elles cruciales pour le destin des groupes ?

Conclusions des experts sportifs, analystes tactiques et commentateurs :

« La flexibilité tactique des Pays-Bas » : Malgré la pression serbe dans l'ambiance électrique de Belgrade, les Néerlandais ont conservé la maîtrise du ballon et percé la défense adverse par les ailes ; le second but de Meerdink a démontré la classe froide de l'équipe ;

La réaction danoise après les erreurs : Après la défaite dramatique contre la Norvège (2-3) lors de la 1re journée, les Danois ont considérablement resserré leur défense devant leur public et neutralisé les attaques rapides galloises ;

Le renouvellement générationnel de l'Autriche : Les buts de jeunes talents comme Chukwuemeka et Adamu montrent que le pressing haut et le jeu rapide prônés par Ralf Rangnick portent leurs fruits au sein de l'équipe nationale autrichienne.

Selon vous, l'équipe des Pays-Bas peut-elle poursuivre sur cette lancée et atteindre le « Final Four » de la Nations League ? Meerdink, auteur d'un doublé contre la Serbie, peut-il devenir le nouveau buteur vedette des « Oranje » ? Laissez vos analyses et commentaires, et partagez cet article sur les soirées brûlantes du football européen avec tous les fans !