Lancement de la « Coupe Turque » pour les États turciques : détails du nouveau tournoi

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Lancement de la « Coupe Turque » pour les États turciques : détails du nouveau tournoi

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, considérée comme l'une des plus puissantes d'Asie, pourrait participer dans un avenir proche à une nouvelle compétition internationale prestigieuse. Selon le média turc influent TRT Haber une initiative officielle a été lancée pour créer un tournoi de football « Coupe Turque » rassemblant les équipes nationales du monde turcique.

Cette initiative a été annoncée par le vice-président du Parti de la justice et du développement (AK Parti), au pouvoir en Turquie, Kürşad Zorlu Selon lui, la Fédération turque de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports du pays ont déjà commencé à travailler sur le concept de cette nouvelle compétition.

Tous les deux ans : quel sera le format de la compétition ?

Le nouveau projet de football comprend plusieurs aspects importants :

  • Périodicité : La « Coupe Turque » devrait être organisée régulièrement tous les deux ans ;

  • Objectif principal : Renforcer les liens sportifs entre les États turciques, offrir aux équipes nationales une expérience internationale supplémentaire et élever le niveau du football régional.

  • Organisateurs : La compétition devrait être mise en place aux standards internationaux sous l'égide de la Fédération turque de football et du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Quelles équipes nationales participeront ?

Le tournoi impliquera les équipes nationales des pays membres et observateurs de l'Organisation des États turciques (OET) :

  • Pays membres à part entière : Ouzbékistan, Turquie, Azerbaïdjan, Kazakhstan et Kirghizistan ;

  • Pays observateurs : Hongrie, Turkménistan et Chypre du Nord.

La participation d'équipes fortes du continent comme l'Ouzbékistan et la Turquie, ainsi que de la Hongrie, représentant renommé de l'Europe, devrait accroître considérablement le niveau sportif et le prestige de la « Coupe Turque ».

Équipe nationale d'OuzbékistanCoupe TurqueFédération turque de footballAK PartiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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