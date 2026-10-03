La soirée de De Bruyne et Lewandowski : Résultats de la 3e journée de la Ligue des Nations

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La soirée de De Bruyne et Lewandowski : Résultats de la 3e journée de la Ligue des Nations

La 3e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA se poursuit intensément. Si le choc de la Ligue A le soir du 2 octobre s'est soldé par un match nul, la Belgique et la Pologne ont célébré de larges victoires.

Les rencontres de cette journée sur les terrains européens ont été riches en intensité et en résultats inattendus.

Ligue A : La France et l'Italie partagent les points, la Belgique écrase la Turquie

Dans le match phare du groupe 1, France et Italie se sont affrontées. Michael Olise a ouvert le score pour les hôtes à la 55e minute, mais Alessandro Bastoni a rétabli l'équilibre à la 68e minute — 1:1. En fin de match, le défenseur français Dayot Upamecano a été expulsé. Après ce nul, la France compte 7 points et l'Italie 4.

Dans l'autre match du groupe, Belgique a battu la Turquie à domicile sur le score de 3:0 . Kevin De Bruyne a inscrit un doublé (10e, 59e), tandis que Romelu Lukaku, entré en jeu, a marqué le troisième but (76e). La Belgique porte son total à 6 points et reste au contact des leaders. La Turquie n'a pas encore marqué de point (0).

Ligue B : Le récital de Lewandowski, défaite surprise de l'Ukraine

  • Pologne — Roumanie 6:0 : Dans un match devenu le récital de Robert Lewandowski, l'attaquant a signé un triplé (24e s.p., 47e, 86e). Zieliński, Bednarek et un but contre son camp ont permis aux Polonais d'inscrire 6 buts sans réponse.

  • Ukraine — Irlande du Nord 0:3 : Un résultat inattendu dans le groupe 2 : l'Irlande du Nord a écrasé l'Ukraine à l'extérieur pour atteindre 7 points.

  • Hongrie — Géorgie 1:0 : Le seul but de Kerkez à la 35e minute a offert trois points précieux aux Hongrois.

  • Bosnie-Herzégovine — Suède 1:1 : Alaybegović (80e) a répondu au but de Gyökeres (61e) pour les hôtes.

Ligue C : Défaite au Kazakhstan , sensation des Îles Féroé

  • Kazakhstan — Moldavie 1:2 : Le Kazakhstan a perdu un match important à domicile. Le but d'Alip à la 64e minute n'a pas suffi à éviter la défaite.

  • Îles Féroé — Slovaquie 1:1 : Les Féroïens ont réussi à prendre un point face à la solide équipe de Slovaquie.

  • Lettonie — Monténégro 1:2 : Grâce au doublé d'Adžić, le Monténégro enchaîne une nouvelle victoire et prend seul la tête du groupe avec 9 points.

  • Chypre — Arménie 2:0 : Les Chypriotes ont été solides à domicile et ont empoché trois points cruciaux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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