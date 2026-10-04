Horreur à Zagreb : L'Angleterre humilie la Croatie 7-0

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Horreur à Zagreb : L'Angleterre humilie la Croatie 7-0

Une performance historique et sensationnelle a été enregistrée lors de la 3e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA. En déplacement, l'équipe nationale d'Angleterre a écrasé la Croatie 7-0, signant l'une des plus larges victoires de l'histoire de la compétition.

Les Croates, emmenés par Luka Modrić, sont restés impuissants face aux assauts incessants des Anglais sur leur propre terrain.

Doublés de Harry Kane et Saka, un tableau d'affichage impressionnant

La rencontre a été sous le contrôle total de l'Angleterre dès les premières minutes :

  • 8e et 53e minutes : Le capitaine Harry Kane a ouvert le score et a scellé son doublé en seconde période.

  • 21e et 39e minutes : Jude Bellingham et Anthony Gordon ont stupéfié la défense adverse pour alourdir le score.

  • 45e et 68e minutes : Bukayo Saka a confirmé son activité sur l'aile avec deux buts magnifiques.

  • 87e minute : Entré en jeu, Morgan Rogers a inscrit le dernier but — 0:7 !

Malgré trois changements effectués par le staff technique croate au début de la seconde période, ils n'ont pas pu inverser la tendance du match.

Situation au classement

Cette victoire est cruciale pour les Anglais dans la phase de groupes :

  • Angleterre occupe la 2e place du groupe avec 6 points grâce à une meilleure différence de buts.

  • Espagne est également leader du groupe avec 6 points.

  • Croatie reste à la 3e place avec 3 points.

  • République tchèque n'a pas encore engrangé le moindre point.

Ligue des Nations. 3e journée

Croatie – Angleterre 0:7

Buts : Kane (8e, 53e), Bellingham (21e), Gordon (39e), Saka (45e, 68e), Rogers (87e).

  • Croatie : Livaković, Stanišić (Šutalo, 76e), Vušković, Gvardiol, Perišić, P. Sučić (Pašalić, 46e), Kovačić, Modrić (Jakić, 57e), Ivanović, Baturina (Vlašić, 46e), Musa (Matanović, 46e).

  • Angleterre : Pickford, Hall (Lewis-Skelly, 79e), Scott (Garner, 70e), Konsa, Quansah, Guéhi, Saka, Anderson (Gibbs-White, 79e), Bellingham, Gordon (Eze, 70e), Kane (Rogers, 70e).

CroatieAngleterreLigue des NationsLuka ModrićHarry Kane
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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