Record absolu dans l'histoire du football : les revenus de Ronaldo dépassent les 2 milliards de dollars

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Record absolu dans l'histoire du football : les revenus de Ronaldo dépassent les 2 milliards de dollars

La star de l'équipe nationale du Portugal et du club saoudien d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo a atteint un nouveau sommet financier dans le sport mondial.

Selon les estimations du prestigieux magazine américain Forbes l'attaquant légendaire de 41 ans est officiellement devenu le premier footballeur de l'histoire du sport dont les revenus totaux sur l'ensemble de sa carrière ont dépassé 2 milliards de dollars. Il continue de battre des records non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi grâce à son immense empire commercial.

300 millions de dollars par saison : de quoi se composent les revenus de Ronaldo ?

Cristiano maintient fermement sa position de leader sur la liste des footballeurs les mieux payés au monde. Son revenu total pour la saison 2026/2027 est estimé à 300 millions de dollars :

  • Salaire et primes en club : 250 millions de dollars — montant garanti pour ses matchs sous les couleurs d'Al-Nassr ;

  • Contrats commerciaux et publicitaires : 50 millions de dollars — revenus générés par sa marque personnelle (CR7), ses contrats de sponsoring mondiaux et ses activités entrepreneuriales.

Lionel Messi, le principal poursuivant de Ronaldo sur la liste, est loin derrière avec plus de deux fois moins (145 millions de dollars), tandis que Kylian Mbappé complète le trio de tête avec 100 millions de dollars.

Classement Forbes : Top 10 des footballeurs les mieux payés

Le revenu annuel total des 10 meilleurs buteurs du classement s'élève à près de 942 millions de dollars (avant impôts et commissions d'agents) :

  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) — 300 M$

  • Lionel Messi (Inter Miami) — 145 M$

  • Kylian Mbappé (Real Madrid) — 100 M$

  • Erling Haaland (Manchester City) — 85 M$

  • Vinícius Júnior (Real Madrid) — 76 M$

  • Lamine Yamal (FC Barcelone) — 55 M$

  • Sadio Mané (Al-Nassr) — 54 M$

  • Jude Bellingham (Real Madrid) — 45 M$

  • Harry Kane (Bayern Munich) — 42 M$

  • Mohamed Salah (Liverpool) — 40 M$

Comme le montre la liste, malgré ses plus de 40 ans, Ronaldo continue d'afficher des chiffres inaccessibles pour les jeunes générations, tant sur le plan sportif que financier.

Cristiano RonaldoAl-NassrForbesRevenus des footballeursFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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