La légende du football et attaquant du club saoudien d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a révélé que sa décision de mettre fin à sa carrière internationale avec l'équipe nationale du Portugal était l'un des choix les plus difficiles de sa vie. Le buteur de 41 ans a publié un message vidéo émouvant sur ses réseaux sociaux, annonçant qu'il était temps de mettre un terme à ce voyage glorieux entamé en 2003 et de passer le relais à la nouvelle génération.

Dans son discours, Ronaldo a souligné que cette décision n'était pas seulement dictée par la logique sportive, mais par son cœur, exprimant sa gratitude envers tout le peuple portugais et ses millions de fans.

« Le football n'est pas juste un jeu, le football, ce sont les gens »

Le message de la star légendaire ne s'est pas limité aux statistiques, mais a été riche en valeurs humaines profondes :

Le numéro sacré et le brassard : « Je veux m'adresser au peuple portugais. Il est temps de rendre le maillot numéro 7 et le brassard de capitaine de l'équipe nationale. Ils ne m'appartenaient pas seulement, ils nous appartenaient à tous. Porter ce maillot et le défendre pendant 23 ans a été le plus grand honneur de ma vie », a déclaré le joueur ;

Un choix dicté par le cœur : « Ce n'était pas une décision facile. Parce que certaines choses ne peuvent pas être résolues par la seule raison — le cœur a aussi son mot à dire. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas seulement des matchs, des buts et des trophées, je vois des gens. Le football, ce sont les gens » ;

Un véritable héritage : « Les buts peuvent être oubliés, les trophées peuvent être exposés dans des musées et les records peuvent être battus un jour. Mais la mémoire et les sentiments dans le cœur des gens, le temps ne peut les effacer. Si je vous ai rendu heureux ne serait-ce qu'une fois, si grâce à mon but vous avez serré quelqu'un dans vos bras, oublié vos soucis ou été fiers de votre pays, alors tout cela n'a pas été vain. »

23 ans de règne glorieux : des débuts au sommet

Les statistiques internationales de Cristiano Ronaldo resteront sans aucun doute des sommets inatteignables pendant de nombreuses années :

Le premier pas contre le Kazakhstan : Ses débuts sous le maillot national ont eu lieu le 20 août 2003 lors d'un match contre le Kazakhstan ;

Record mondial du football : En 23 ans, Ronaldo a disputé un total de 234 matchs avec le Portugal et a marqué 146 buts contre ses adversaires — un record mondial absolu pour les équipes nationales de tous les temps ;

Victoires historiques : En tant que capitaine, l'attaquant a offert à son pays sa première victoire majeure de l'histoire — l'Euro 2016 — et a remporté deux fois le trophée de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Pour conclure, Ronaldo a exprimé sa confiance envers les nouveaux jeunes joueurs portugais, soulignant qu'ils ne doivent jamais abandonner et qu'ils doivent viser de nouveaux sommets encore jamais atteints.