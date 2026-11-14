Rudi Garcia évoque sa collaboration avec Cristiano Ronaldo : « C'est un vrai professionnel »

L'ancien entraîneur d'Al-Nassr, Rudi Garcia, a partagé ses impressions et ses souvenirs intéressants sur la période où il a travaillé avec le célèbre attaquant Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite. Selon lui, collaborer avec la star portugaise était à la fois simple et une grande responsabilité.

« Il arrivait le premier à l'entraînement et repartait le dernier »

The Athletic Selon les informations rapportées par The Athletic, Rudi Garcia a salué l'amour infini de Ronaldo pour le football et son professionnalisme. L'entraîneur a souligné que, par son attitude, Cristiano a toujours été un exemple pour les autres jeunes joueurs de l'équipe.

« C'était très facile de travailler avec lui, car c'est un joueur fantastique et tout le monde le sait. En même temps, c'est une très bonne personne et un vrai professionnel. Quand vous voyez ses émotions, vous comprenez qu'il vit pour le football » — a déclaré Garcia.

L'ancien entraîneur a également évoqué l'approche extrêmement sérieuse de Ronaldo lors des séances d'entraînement :

« J'en ai été témoin moi-même. Il arrivait le premier à l'entraînement et repartait le dernier. Il célébrait même les victoires lors des petits jeux à l'entraînement comme s'il venait de gagner la Ligue des champions, en répétant sa célèbre célébration de but ».

Carrière de l'entraîneur et du joueur Détails La période de Rudi Garcia à Al-Nassr Juin 2022 — Avril 2023 De Cristiano Ronaldo club À Al-Nassr depuis début 2023 Qualité principale Haut professionnalisme, leadership et travail acharné Ambiance à l'entraînement Célébrer les victoires lors des petits jeux avec une grande passion

Histoire de la collaboration entre l'entraîneur et la star

Rappelons que c'est sous la direction de Rudi Garcia que le club saoudien a signé Cristiano Ronaldo. Bien que l'entraîneur ait quitté le club en avril 2023, il a toujours exprimé des avis positifs sur l'attaquant portugais. De son côté, Ronaldo continue de battre ses records avec Al-Nassr à ce jour.

Selon vous, quel est le secret principal de Cristiano Ronaldo qui, malgré ses 41 ans, maintient toujours une excellente forme physique ? Laissez votre avis dans les commentaires !