Le club géant d'Arabie saoudite, Al-Nassr, est arrivé à Tachkent aujourd'hui, le 31 octobre. Cependant, la nouvelle tant attendue par des milliers de fans de football dans notre capitale a causé une déception inattendue : la star principale de l'équipe, le buteur portugais de 41 ans, Cristiano Ronaldo, ne fait pas partie de la délégation arrivée à Tachkent.

Selon les informations diffusées par le média saoudien influent Arriyadiyah, l'entraîneur principal Ange Postecoglou a décidé de faire une rotation importante de l'effectif pour ce déplacement.

Le trio de stars absent à Tachkent

Le spécialiste australien Ange Postecoglou, tenant compte du calendrier serré et de la pression élevée dans le championnat saoudien, a préféré laisser trois joueurs clés au repos pour le voyage à Tachkent :

Cristiano Ronaldo: Le légendaire attaquant portugais n'a pas été inclus dans la liste finale pour Tachkent ;

Kingsley Coman : L'ailier français de l'équipe en Ouzbékistan ne fait pas partie des joueurs ayant fait le déplacement ;

Mohamed Simakan : Le défenseur, pilier central de la défense, manquera également le match à Tachkent.

Pakhtakor — Al-Nassr : Horaire du match et situation au classement

Voici les détails du choc de la 4e journée de la zone Ouest de la Ligue des champions Élite de l'AFC :

Date et heure du match : 2 novembre, à 18h45 heure de Tachkent ;

Situation de Pakhtakor : Les « Lions » occupent la 12e place du classement avec 2 points après 3 journées ;

Situation d'Al-Nassr : Le club de Riyad occupe la 9e place avec 3 points après 3 matchs.

Al-Nassr au cœur de la lutte en Saudi Pro League

Les hommes de Postecoglou affichent un rythme très solide et confiant dans le championnat national :

9 victoires en 11 matchs : Les joueurs de Riyad ont remporté 9 de leurs 11 rencontres depuis le début de la saison ;

Course au titre : L'équipe occupe la 2e place avec 28 points, à égalité avec le leader du championnat, Al-Qadsiah (28 points).

L'intensité de la lutte pour le titre national a été le facteur principal poussant le staff technique d'Al-Nassr à préserver ses forces majeures pour le match de Ligue des champions Élite à Tachkent.