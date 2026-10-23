Bataille acharnée pour le Soulier d'Or en Turquie : Shomurodov et Muriqi rattrapent Orban

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Bataille acharnée pour le Soulier d'Or en Turquie : Shomurodov et Muriqi rattrapent Orban

En Süper Lig turque, La course au titre de meilleur buteur de la saison 2026/27 est devenue une véritable bataille de stars. L'arrivée en Turquie de buteurs expérimentés ayant brillé dans les championnats européens majeurs a intensifié la compétition pour le « Soulier d'Or » à un niveau sans précédent.

À l'issue de la huitième journée, après sa période éclatante à « Liverpool », celui qui porte désormais le maillot de « Trabzonspor » Mohamed Salah a pris seul la tête avec 8 buts. Cependant, la concurrence parmi ses poursuivants s'intensifie.

La pression de Shomurodov et Muriqi : Orban dans le viseur

Les derniers matchs ont provoqué des changements majeurs dans le classement des buteurs :

  • L'efficacité de Shomurodov et Muriqi : Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui évolue régulièrement sous les couleurs de « Başakşehir » Eldor Shomurodov ainsi que le buteur de « Fenerbahçe » Vedat Muriqi ont une fois de plus trouvé le chemin des filets, portant leur total de buts à 7 chacun ;

  • Rejoindre le leader : Grâce à ce résultat, ils ont rattrapé l'attaquant de l'équipe d'« Amed », Gift Orban, qui les précédait d'une place au classement.

La série « sèche » d'octobre et la colère sur le banc

La pression exercée par Shomurodov et Muriqi a porté un coup dur au moral du talentueux attaquant nigérian Gift Orban :

  • Perte d'efficacité : Orban, qui avait marqué consécutivement en début de saison, n'a pas encore inscrit le moindre but lors des matchs officiels du mois d'octobre ;

  • La colère au pied de chaise : Suite à ces échecs, l'irritabilité et la nervosité du joueur ont augmenté. Lors du match contre « Konyaspor », alors que l'entraîneur décidait de le remplacer, Orban n'a pas pu contenir ses émotions en quittant le terrain et a exprimé sa frustration en donnant un coup de pied dans une chaise sur le banc de touche ;

  • Quelle est la raison ? La réaction brutale de l'attaquant, déjà connu pour son caractère difficile au club italien de « Verona », n'est pas due au remplacement par l'entraîneur, mais au fait qu'il ne parvient plus à trouver le chemin du but adverse.

Süper Lig turque : La situation dans la course au Soulier d'Or

La liste des buteurs du championnat turc regorge de stars mondiales :

Rang

Joueur

Club

Nombre de buts

1

Mohamed Salah

« Trabzonspor »

8

2-4

Eldor Shomurodov

« Başakşehir »

7

2-4

Vedat Muriqi

« Fenerbahçe »

7

2-4

Gift Orban

« Amed »

7

5-6

Victor Osimhen

« Galatasaray »

6

5-6

Dušan Vlahović

« Beşiktaş »

6

Rappelons que la saison dernière, Eldor Shomurodov, en Süper Lig turque, avec 22 buts inscrits, a remporté le « Soulier d'Or » en tant que meilleur buteur incontesté du championnat. Cette année encore, l'attaquant ouzbek est l'un des grands favoris pour défendre son titre.

Süper LigEldor ShomurodovMohamed SalahVedat MuriqiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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