L'équipe d'Ouzbékistan U17 évite la défaite contre l'Équateur à la 90+2e minute

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L'équipe d'Ouzbékistan U17 évite la défaite contre l'Équateur à la 90+2e minute

En pleine préparation pour la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U17 a affronté un représentant sud-américain de taille, l'Équateur U17, lors d'un match amical international.

Dans une rencontre intense et disputée, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1.

Le dénouement : de l'héroïsme dans les derniers instants

Tout au long du match, les staffs techniques ont mis l'accent sur les tests tactiques et l'évaluation de la condition physique des joueurs :

  • La domination équatorienne : La première mi-temps s'est soldée par un score vierge. À la 61e minute, les Équatoriens ont profité d'une erreur défensive pour ouvrir le score.

  • Le but de la 90+2e minute : Les jeunes Ouzbeks ont lutté jusqu'au bout, accentuant la pression. Résultat : à la 90+2e minute, sur un temps additionnel accordé par l'arbitre, le remplaçant Habibulloh Tohirov a trouvé le chemin des filets, sauvant ainsi son équipe de la défaite.

Protocole du match amical international

Indicateur / Période

Détails

Statut du match

Match amical international (préparation CDM)

Adversaires

Ouzbékistan U17 — Équateur U17

Score final

1:1

Buts

Équateur (61e minute) — Habibulloh Tohirov (90+2e minute)

Indicateur de caractère

Défaite évitée en fin de match

Feuille de match de l'Ouzbékistan U17

Le staff technique a testé un effectif élargi durant le match, procédant à plusieurs rotations :

  • Composition de départ : Mehroj Sirojiddinov, Muhammad Hakimov, Mirjamol Anvarov, Abubakir Rahimov, Adis Abdunabiyev, Islom Ravshanov, Amirxon Erkinov, Muhammad Mamatov, Suhrob Sadirjonov, Ahrorbek Ravshanbekov, Asilbek Aliyev ;

  • Entrés en jeu en seconde période : Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Nurmuhammad O‘ktamov, Jahongir O‘ktamboyev, Mirkomil Murodov, Muhammadodilxon Orifxonov, Habibulloh Tohirov, Laziz Abduraimov.

Ce match contre l'Équateur, représentant rapide et puissant du football latino-américain, a offert à nos jeunes une expérience internationale précieuse avant la Coupe du Monde.

Ouzbékistan U17Équateur U17Habibulloh TohirovCoupe du Monde U17Football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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