La fortune de Trump a-t-elle augmenté de 3 milliards de dollars ? Sa réponse fait exploser les réseaux

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La fortune de Trump a-t-elle augmenté de 3 milliards de dollars ? Sa réponse fait exploser les réseaux

Le président américain Donald Trump est redevenu le sujet le plus discuté des médias mondiaux suite à un échange tendu et ironique avec un journaliste lors d'une conférence de presse.

Au cours de l'entretien, le journaliste, s'appuyant sur la dernière enquête du prestigieux magazine Forbes a souligné que la valeur nette du politicien avait bondi depuis son retour à la présidence. Cependant, la réaction non conventionnelle et les conseils du chef de l'État ont suscité une vive résonance sur les réseaux sociaux.

Un débat de 30 secondes à la Maison Blanche : « Tout le monde s'est enrichi »

Le dialogue entre le journaliste et le président s'est déroulé comme suit :

  • Question du journaliste : « Un article du magazine Forbes indique que votre valeur nette a augmenté de 3 milliards de dollars depuis votre retour au pouvoir » ;

  • Réaction brève de Trump : « Sous mon mandat, c'est arrivé à tout le monde (la richesse de chacun a augmenté) » ;

  • Objection du journaliste : « Ma valeur nette n'a pas augmenté de 3 milliards de dollars » ;

  • La réplique finale du président : « Vous auriez dû posséder des actions, vous aussi ».

Le rapport Forbes et les causes réelles de la croissance financière

Les analystes de Forbes attribuent l'augmentation soudaine du capital de Trump à plusieurs actifs stratégiques et à la conjoncture du marché :

Facteur / Secteur d'actif

Mécanisme de croissance

Résultat et impact

Bourse et marché des actions

Hausse de la valeur des actions de ses entreprises et actifs affiliés

Expansion du capital net de plusieurs milliards de dollars

Médias et actifs numériques

Capitalisation de la plateforme Truth Social et autres projets numériques

Intérêt croissant des acteurs du marché et des investisseurs

Immobilier et valeur de la marque

Hausse du prix des propriétés de luxe sous la marque Trump

Renforcement du portefeuille global d'actifs

Réaction du public et des analystes

La réponse de Trump au journaliste est interprétée de deux manières dans les cercles politiques et financiers américains :

  • Culture d'investissement et prospérité du marché : Ses partisans et les experts du marché considèrent ses propos comme une vérité pragmatique reflétant la forte croissance de Wall Street et les profits élevés des investisseurs ;

  • Critique de la stratification sociale : L'opposition et les critiques y voient le signe d'un décalage avec les problèmes économiques quotidiens des Américains ordinaires, l'inflation et ceux qui ne possèdent pas d'actions.

Ainsi, la réponse ironique de Donald Trump sur le marché boursier a relancé les débats mondiaux sur la politique économique et la répartition des richesses.

Donald TrumpForbesTruth SocialÉconomie américainePolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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