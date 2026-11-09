L'escrimeuse ouzbèke Sanam Nazarova remporte la médaille de bronze à la Coupe du monde

La dernière étape de la Coupe du monde junior d'épée s'est achevée à Manama, capitale de Bahreïn, après des duels intenses.

Selon les informations fournies par le service de presse du Comité national olympique (CNO) d'Ouzbékistan, lors de cette prestigieuse compétition réunissant 121 des meilleurs jeunes athlètes issus de 23 pays, notre compatriote Sanam Nazarova a fait preuve d'une grande maîtrise et a décroché la prestigieuse médaille de bronze.

Un parcours difficile vers le podium

La jeune épéiste ouzbèke a fait preuve de détermination et de confiance tout au long de la compétition, battant des représentants d'équipes de premier plan :

Victoires décisives en phase éliminatoire : Au cours de sa progression dans le tableau du tournoi, Nazarova a successivement vaincu les athlètes des équipes nationales de Chine , Hong Kong ainsi que d' Égypte ;

Intrigue en demi-finale : Lors de la demi-finale pour une place en finale, notre compatriote a livré un combat acharné contre une autre représentante expérimentée de Hong Kong. Dans un match disputé, l'adversaire a pris l'avantage et Nazarova a conclu la Coupe du monde avec une médaille de bronze bien méritée.

Indicateurs clés de l'étape de la Coupe du monde à Manama

Indicateur Chiffre / Détail Note Date de la compétition 5–8 novembre Tournoi officiel de quatre jours Ville hôte Manama (Bahreïn) Étape officielle de la FIE pour les juniors Discipline Épée Compétitions individuelles juniors Nombre de pays participants 23 pays Haute compétition internationale Nombre total d'athlètes 121 Jeunes escrimeurs sélectionnés Résultat de l'Ouzbékistan Médaille de bronze Sanam Nazarova

La nouvelle génération de l'escrime ouzbèke

L'attention systématique portée par la Fédération d'escrime d'Ouzbékistan à la préparation des équipes de jeunes porte ses fruits. Le succès de Sanam Nazarova, qui a su se distinguer parmi plus de 120 athlètes pour monter sur le podium de la Coupe du monde, prouve une fois de plus la compétitivité de la relève de l'équipe nationale sur la scène internationale.