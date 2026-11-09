Sadyr Japarov affirme que sans usines, le Kirghizistan ne pourra pas devenir un Singapour

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Sadyr Japarov affirme que sans usines, le Kirghizistan ne pourra pas devenir un Singapour

Président du Kirghizistan Sadyr Japarov Lors d'une rencontre ouverte avec les habitants de la région de Tchouï, il a souligné avec fermeté qu'il est impossible de transformer le pays en un État moderne et économiquement développé sans entreprises industrielles et nouvelles capacités de production.

Lors d'un échange à Kara-Balta, un habitant a affirmé que la raffinerie de pétrole « Junda » dégradait l'environnement, causant des problèmes de santé tels que des allergies, la chute des cheveux et de l'hypertension, exigeant la fermeture de l'usine ou le renforcement des systèmes de filtration.

« Je ne suis pas un magicien » : La réponse du Président

Le chef de l'État a rejeté la proposition de fermer l'installation industrielle stratégique, répondant sous l'angle de l'économie mondiale et des intérêts nationaux :

  • La demande populaire : industrie et emplois : « Nous n'arrivons pas à multiplier les usines, et vous proposez de les fermer. 90 % de la population demande depuis six ans : “Construisez des usines, donnez-nous du travail, faites de nous un Singapour”. Si je ne construis pas d'usines, comment puis-je y parvenir ? Je ne suis pas un magicien… », a déclaré Japarov.

  • Facteur d'indépendance énergétique : Opérationnelle depuis 2011, la raffinerie « Junda » est un pilier pour l'approvisionnement du Kirghizistan en produits pétroliers. Le Président a rappelé que l'indépendance énergétique est la base de la sécurité nationale.

  • Deux nouvelles raffineries prévues : Afin d'éliminer la dépendance aux importations, deux autres grandes raffineries sont prévues dans le nord (région de Tokmok/Kemin) et dans le sud.

Écologie et compromis : Comment résoudre le problème ?

Le Président n'a pas ignoré les inquiétudes écologiques et a proposé des mesures de compromis pour protéger la santé sans fermer l'entreprise :

Direction

Mesures envisagées

Résultat attendu

Expertise médicale

Examens cliniques approfondis sur la santé de la population

Déterminer l'impact réel de l'usine sur l'organisme humain

Délocalisation potentielle

Si les conclusions médicales prouvent les dommages, déplacer l'usine loin des zones résidentielles

Éliminer les risques tout en préservant la capacité industrielle

Création d'une ceinture verte

Planter de nombreux arbres autour de l'usine avec irrigation goutte-à-goutte

Réduire les gaz nocifs et la poussière, purifier l'air

Sadyr JaparovCette déclaration illustre l'équilibre délicat entre industrialisation et sécurité écologique au Kirghizistan. Le gouvernement privilégie l'emploi et l'indépendance économique tout en modernisant les normes environnementales.

Sadyr JaparovRaffinerie JundaÉconomie du KirghizistanSécurité écologiqueDéveloppement industriel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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