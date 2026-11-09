Un détenteur de billet unique aux États-Unis remporte un jackpot historique de 847 millions de dollars au Powerball
L'un des gains les plus importants et les plus sensationnels de l'histoire des loteries américaines a été enregistré. Le détenteur d'un billet unique acheté dans l'État du New Jersey a remporté le célèbre Powerball pour un montant de 847 millions de dollars un jackpot colossal.
Le billet chanceux a deviné les 6 numéros du tirage du 4 novembre 2026 — 15, 34, 41, 53, 56 et le numéro spécial rouge Powerball 21 faisant de son propriétaire l'une des personnes les plus riches de la planète en une seule nuit.
Où le billet a-t-il été acheté ? Le magasin a également reçu une récompense
Selon les informations officielles fournies par les organisateurs de la loterie, le billet gagnant a été acheté au supermarché Wegmans à Montvaledans le comté de Bergen, New Jersey.
Le point de vente qui a vendu le billet gagnant n'a pas été oublié — selon le règlement du Powerball, le magasin a reçu un bonus garanti de 30 000 $ de la part des organisateurs.
Comment le gagnant peut-il recevoir l'argent ? Deux options et les taxes
Le nouveau multimillionnaire devra choisir l'un des deux mécanismes financiers pour réclamer son prix :
Paiement échelonné sur 29 ans : Si le gagnant souhaite recevoir les 847 millions de dollars en totalité, la somme lui sera versée en parts égales sur 29 ans ;
Paiement comptant immédiat : Si le gagnant préfère recevoir l'argent immédiatement et en une seule fois, il recevra 363,1 millions de dollars en espèces ;
Impôts d'État : Quel que soit le mode de paiement choisi, 24 % d'impôt fédéral et 8 % d'impôt local pour le budget du New Jersey seront déduits du montant du gain, conformément à la loi américaine.
Indicateurs clés du gain historique
Indicateur / Facteur
Détails
Importance
Gain total (Jackpot)
847 000 000 $
9e plus gros gain de l'histoire du Powerball
Option de paiement comptant
363 100 000 $
Montant du paiement unique
Combinaison de numéros gagnants
15, 34, 41, 53, 56 (Powerball : 21)
Les 6 boules ont parfaitement correspondu
Point de vente
Wegmans (Montvale, New Jersey)
Le supermarché a reçu un bonus de 30 000 $
Vie privée
Droit à l'anonymat total
La loi de l'État permet de ne pas divulguer l'identité
Le nom du gagnant restera-t-il secret ?
La question principale qui intéresse tout le monde est l'identité du propriétaire de cette somme colossale. La législation actuelle du New Jersey garantit aux gagnants le droit à l'anonymat totalafin d'assurer leur sécurité et leur vie privée. Par conséquent, l'heureux gagnant peut choisir de garder son nom et son visage secrets.
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