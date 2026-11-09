Un détenteur de billet unique aux États-Unis remporte un jackpot historique de 847 millions de dollars au Powerball

·40·Monde
Un détenteur de billet unique aux États-Unis remporte un jackpot historique de 847 millions de dollars au Powerball

L'un des gains les plus importants et les plus sensationnels de l'histoire des loteries américaines a été enregistré. Le détenteur d'un billet unique acheté dans l'État du New Jersey a remporté le célèbre Powerball pour un montant de 847 millions de dollars un jackpot colossal.

Le billet chanceux a deviné les 6 numéros du tirage du 4 novembre 2026 — 15, 34, 41, 53, 56 et le numéro spécial rouge Powerball 21 faisant de son propriétaire l'une des personnes les plus riches de la planète en une seule nuit.

Où le billet a-t-il été acheté ? Le magasin a également reçu une récompense

Selon les informations officielles fournies par les organisateurs de la loterie, le billet gagnant a été acheté au supermarché Wegmans à Montvaledans le comté de Bergen, New Jersey.

Le point de vente qui a vendu le billet gagnant n'a pas été oublié — selon le règlement du Powerball, le magasin a reçu un bonus garanti de 30 000 $ de la part des organisateurs.

Comment le gagnant peut-il recevoir l'argent ? Deux options et les taxes

Le nouveau multimillionnaire devra choisir l'un des deux mécanismes financiers pour réclamer son prix :

  • Paiement échelonné sur 29 ans : Si le gagnant souhaite recevoir les 847 millions de dollars en totalité, la somme lui sera versée en parts égales sur 29 ans ;

  • Paiement comptant immédiat : Si le gagnant préfère recevoir l'argent immédiatement et en une seule fois, il recevra 363,1 millions de dollars en espèces ;

  • Impôts d'État : Quel que soit le mode de paiement choisi, 24 % d'impôt fédéral et 8 % d'impôt local pour le budget du New Jersey seront déduits du montant du gain, conformément à la loi américaine.

Indicateurs clés du gain historique

Indicateur / Facteur

Détails

Importance

Gain total (Jackpot)

847 000 000 $

9e plus gros gain de l'histoire du Powerball

Option de paiement comptant

363 100 000 $

Montant du paiement unique

Combinaison de numéros gagnants

15, 34, 41, 53, 56 (Powerball : 21)

Les 6 boules ont parfaitement correspondu

Point de vente

Wegmans (Montvale, New Jersey)

Le supermarché a reçu un bonus de 30 000 $

Vie privée

Droit à l'anonymat total

La loi de l'État permet de ne pas divulguer l'identité

Le nom du gagnant restera-t-il secret ?

La question principale qui intéresse tout le monde est l'identité du propriétaire de cette somme colossale. La législation actuelle du New Jersey garantit aux gagnants le droit à l'anonymat totalafin d'assurer leur sécurité et leur vie privée. Par conséquent, l'heureux gagnant peut choisir de garder son nom et son visage secrets.

PowerballNew JerseyWegmansLoterieÉtats-Unis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un habitant des États-Unis remporte 847 millions de dollars au PowerballUn habitant des États-Unis remporte 847 millions de dollars au PowerballHier 07:31Tempête dévastatrice aux États-Unis : 700 vols annulés et des milliers de foyers plongés dans le noir (vidéo)Tempête dévastatrice aux États-Unis : 700 vols annulés et des milliers de foyers plongés dans le noir (vidéo)28 septembre 09:18En Chine, un employé gagne un an de congés payés à la loterieEn Chine, un employé gagne un an de congés payés à la loterie1 octobre 12:48Un Pakistanais gagne une loterie de 1,5 milliard de roupies à Abou DabiUn Pakistanais gagne une loterie de 1,5 milliard de roupies à Abou Dabi10 septembre 18:53Un Américain résout un Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes et établit un recordUn Américain résout un Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes et établit un record18 août 09:31Khabib Nurmagomedov livre une déclaration choc lors d’une rencontre dans le New Jersey...Khabib Nurmagomedov livre une déclaration choc lors d’une rencontre dans le New Jersey...12 août 00:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques