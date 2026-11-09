Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a donné une masterclass spéciale pour les participants au 5e championnat jubilaire de fendage de bois parmi les employés des médias, organisé traditionnellement.

Lors de la compétition organisée sur les rives pittoresques du réservoir de Vyacha dans la région de Minsk, composée des principaux médias républicains et régionaux du pays ainsi que des services de presse officiels, 37 équipes ont concouru pour la victoire.

Masterclass par message vidéo : « Qu'ils voient qu'ils ne travaillent pas seuls »

Le chef de l'État n'a pas pu assister personnellement à l'événement en raison d'un voyage de travail dans la région de Moguilev le jour de la compétition, mais il n'a pas ignoré les participants :

Instructions pratiques et technique : Dans son message vidéo, le président a démontré personnellement les aspects complexes du fendage de bois, la bonne prise en main de la hache et la technique de frappe, établissant une norme élevée pour les participants ;

Encouragements aux journalistes :« Les journalistesdoivent savoir qu'ils ne travaillent pas seuls », a souligné Loukachenko, encourageant les professionnels des médias à faire preuve d'activité même dans les travaux physiques pénibles. Format de la compétition et axes principaux

Les équipes participantes ont concouru sur plusieurs épreuves exigeant non seulement de la force physique, mais aussi de la précision et de la vitesse :

« Fendage à la présidentielle » :

Fendre des billots avec habileté selon la technique montrée par le chef de l'État ; « D'un seul coup ! » :

Le défi de diviser le bois en deux avec une seule frappe puissante et précise ; Relais par équipe :

Une étape générale testant la rapidité et la cohésion. Résultats de la compétition et détails du grand prix

Catégorie / Critère

Indicateur / Détails Date et lieu de la compétition 8 novembre 2026, rives du réservoir de Vyacha (région de Minsk) Échelle des participants 37 équipes (médias républicains et régionaux, services de presse) Grand prix (exclusif) Une hache de fabrication biélorusse et des gants présidentiels (avec l'autographe d'Alexandre Loukachenko) Champion absolu L'équipe « Voyenkor » de la chaîne de télévision « VoyenTV » À qui est revenue la hache avec l'autographe du président ?

Le moment le plus intéressant de l'événement a été la remise du grand prix. Le président a offert, comme fonds de récompense, la hache spéciale de fabrication industrielle biélorusse qu'il a personnellement utilisée pour fendre du bois, ainsi que ses gants de travail.

Ce prix précieux et symbolique, portant l'autographe du chef de l'État, a été remporté par l'équipe « Voyenkor » de la chaîne « VoyenTV », qui a surpassé tous ses rivaux au classement général final.

Davlat rahbarining avtografi tushirilgan ushbu qimmatbaho va ramziy sovrin musobaqa yakunlariga ko‘ra barcha raqiblarini ortda qoldirib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egallagan «VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasiga nasib etdi.