Le défenseur de 19 ans du FC Barcelone, Pau Cubarsí, remporte le Golden Boy
Considéré comme l'une des distinctions individuelles les plus prestigieuses du football européen, Golden Boy a officiellement annoncé son nouveau lauréat. Cette reconnaissance a été décernée au défenseur central du club catalan du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Pau Cubarsí qui a été distingué.
Les organisateurs du prix ont officiellement confirmé via leurs réseaux sociaux que la candidature de Cubarsí a recueilli le plus grand nombre de votes en tant que joueur le plus talentueux du continent de moins de 21 ans.
La tradition du FC Barcelone et les anciens lauréats
La victoire de Cubarsí démontre que les diplômés de la célèbre académie « La Masia » du club catalan sont à nouveau sans égal sur le continent :
Le triomphe d'il y a deux ans : Il y a deux ans, ce prix avait été remporté par son coéquipier, une autre star du Lamine Yamal FC Barcelone ;
Résultat de l'année dernière : L'année dernière, le trophée Golden Boy a été attribué à l'ailier du club français du Désiré Douéet cette fois, le trophée revient à Barcelone ;
Un exploit rare pour un défenseur : Il est extrêmement rare qu'un défenseur central remporte ce prix, traditionnellement décerné à des attaquants ou des milieux de terrain.
Statistiques de la saison actuelle et triomphe en Coupe du Monde
Le jeune défenseur fait preuve d'une grande constance et d'un jeu mature, tant en club qu'en équipe nationale :
Compétition / Niveau
Nombre de matchs
Résultats / Statistiques
Importance
La Liga (saison en cours)
9 matchs
2 passes décisives
Fiabilité défensive et capacité à relancer
Ligue des champions de l'UEFA
4 matchs
Titulaire indiscutable
Contrôle stable dans l'élite européenne
Équipe nationale d'Espagne
Titulaire
Champion du monde (2026)
Médaille d'or remportée lors du Mondial
Un nouveau cap après le titre mondial
Pour Pau Cubarsí, ce prix n'est pas le seul succès majeur de sa carrière. Il a également atteint le sommet du football mondial en remportant la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale d'Espagne. Son titre mondial et ses performances solides avec le FC Barcelone ont assuré sa suprématie incontestée dans la course au Golden Boy.
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