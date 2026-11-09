Le défenseur de 19 ans du FC Barcelone, Pau Cubarsí, remporte le Golden Boy

Considéré comme l'une des distinctions individuelles les plus prestigieuses du football européen, Golden Boy a officiellement annoncé son nouveau lauréat. Cette reconnaissance a été décernée au défenseur central du club catalan du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Pau Cubarsí qui a été distingué.

Les organisateurs du prix ont officiellement confirmé via leurs réseaux sociaux que la candidature de Cubarsí a recueilli le plus grand nombre de votes en tant que joueur le plus talentueux du continent de moins de 21 ans.

La tradition du FC Barcelone et les anciens lauréats

La victoire de Cubarsí démontre que les diplômés de la célèbre académie « La Masia » du club catalan sont à nouveau sans égal sur le continent :

Le triomphe d'il y a deux ans : Il y a deux ans, ce prix avait été remporté par son coéquipier, une autre star du Lamine Yamal FC Barcelone ;

Résultat de l'année dernière : L'année dernière, le trophée Golden Boy a été attribué à l'ailier du club français du Désiré Doué et cette fois, le trophée revient à Barcelone ;

Un exploit rare pour un défenseur : Il est extrêmement rare qu'un défenseur central remporte ce prix, traditionnellement décerné à des attaquants ou des milieux de terrain.

Statistiques de la saison actuelle et triomphe en Coupe du Monde

Le jeune défenseur fait preuve d'une grande constance et d'un jeu mature, tant en club qu'en équipe nationale :

Compétition / Niveau Nombre de matchs Résultats / Statistiques Importance La Liga (saison en cours) 9 matchs 2 passes décisives Fiabilité défensive et capacité à relancer Ligue des champions de l'UEFA 4 matchs Titulaire indiscutable Contrôle stable dans l'élite européenne Équipe nationale d'Espagne Titulaire Champion du monde (2026) Médaille d'or remportée lors du Mondial

Un nouveau cap après le titre mondial

Pour Pau Cubarsí, ce prix n'est pas le seul succès majeur de sa carrière. Il a également atteint le sommet du football mondial en remportant la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale d'Espagne. Son titre mondial et ses performances solides avec le FC Barcelone ont assuré sa suprématie incontestée dans la course au Golden Boy.