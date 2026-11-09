Hommes enlevés et envoyés au front : un réseau criminel démantelé à Iekaterinbourg

Un groupe criminel qui trompait, enlevait et envoyait de force des personnes combattre en Ukraine a été démantelé à Iekaterinbourg, en Russie. Les membres de ce réseau avaient fait des primes d'engagement du ministère russe de la Défense et des indemnités de décès de plusieurs millions de roubles leur « source de revenus ».

Le procès des sept accusés, arrêtés grâce à une opération conjointe du ministère russe de l'Intérieur et du FSB, a officiellement débuté.

Comment les victimes étaient-elles choisies et quel piège leur était tendu ?

Les criminels s'appuyaient sur une stratégie très précise et cruelle pour sélectionner leurs victimes :

Une cible vulnérable : Le groupe ciblait principalement des hommes vulnérables en difficulté financière, sans emploi ni revenu fixe, ou encore des sans-abri ou des personnes souffrant d'addiction à l'alcool, dont personne ne réclamait la disparition ;

Le leurre de l'hébergement temporaire : On leur promettait initialement de l'aide, un logement gratuit et des repas chauds ;

Coups et contrats forcés : Une fois les victimes piégées, ils subissaient des violences physiques, des coups et des menaces psychologiques. En conséquence, les hommes étaient contraints de signer un contrat avec le ministère russe de la Défense.

Millions de roubles et mariages fictifs

L'objectif principal de l'organisation criminelle était de s'approprier totalement les sommes importantes versées par l'État aux soldats partant au front :

Accès aux comptes bancaires : Les membres du groupe ouvraient des cartes bancaires au nom des victimes et faisaient établir des procurations notariales pour gérer les comptes. Ainsi, tous les virements et salaires finissaient directement dans les poches des criminels ;

Mariages fictifs pour les compensations : Des femmes du groupe contractaient également des mariages fictifs avec les victimes afin de percevoir (en tant qu'héritières légales) les importantes indemnités d'assurance et de décès en cas de blessure ou de mort du soldat au front.

L'activité du réseau criminel en chiffres

Indicateur / Direction Détails Importance / Conséquence Composition du groupe criminel 7 membres (hommes et femmes) Agissaient comme un réseau organisé Épisodes d'accusation 12 cas d'enlèvement et d'extorsion Existence de nombreuses victimes confirmée Preuves saisies Dizaines de téléphones, cartes SIM, cartes bancaires tierces Preuves de gestion des comptes saisies comme pièces à conviction Agences ayant procédé aux arrestations Ministère de l'Intérieur russe et FSB Neutralisés lors d'une opération spéciale

Justice et inévitabilité de la peine

Le procès a été ouvert sur la base des documents, cartes bancaires et témoignages recueillis lors des perquisitions. Les membres du groupe criminel sont accusés d'enlèvement, de séquestration et d'extorsion à grande échelle, et risquent de longues peines de prison.