Le 11 mondial de l'année : Messi et Mbappé dans l'équipe FIFPRO, mais Kane absent

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Le 11 mondial de l'année : Messi et Mbappé dans l'équipe FIFPRO, mais Kane absent

La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) a officiellement dévoilé son équipe type de l'année 2026, basée sur les votes de milliers de joueurs professionnels à travers le monde.

La composition annoncée a suscité de vifs débats et de la surprise au sein de la communauté du football. La plus grande polémique concerne l'absence du lauréat du Ballon d'Or 2026, Harry Kane, ainsi que de la star portugaise Cristiano Ronaldode cette sélection.

Décisions inattendues et absences majeures

Les points clés qui ont attiré l'attention des millions de fans et d'experts lors de la sélection de l'équipe de l'année :

  • Pas de place pour le Ballon d'Or : Harry Kane, vainqueur de la plus haute distinction individuelle de l'année, n'a pas réussi à intégrer le onze idéal selon le vote final de ses pairs ;

  • Une équipe type sans Ronaldo : Cristiano Ronaldo, qui continue de battre des records de buts ces dernières années, n'a pas non plus réussi à se classer parmi les trois attaquants les plus votés ;

  • Messi toujours au sommet : Lionel Messi, qui évolue sous les couleurs de l'Inter Miami aux États-Unis, a conservé sa place lors du vote mondial et figure dans le trio d'attaque.

FIFPRO — 2026 : Composition complète de l'équipe type de l'année

Les 11 meilleurs joueurs du monde ont été disposés selon un schéma tactique en 3-4-3 :

Ligne / Poste

Joueur

Club

Statut / Reconnaissance

Gardien

David Raya

Arsenal

Le gardien le plus fiable de l'année

Défenseur

Achraf Hakimi

PSG

Latéral droit leader

Défenseur

Pau Cubarsí

FC Barcelone

Lauréat du Golden Boy et pilier défensif

Défenseur

Nuno Mendes

PSG

Le latéral gauche le plus actif

Milieu

Vitinha

PSG

Précision et contrôle du jeu au milieu

Milieu

Rodri

FC Barcelone

Le général du milieu de terrain

Milieu

Jude Bellingham

Real Madrid

Créativité au milieu offensif

Milieu

Lamine Yamal

FC Barcelone

Vitesse sur l'aile et maître du dribble

Attaquant

Erling Haaland

Manchester City

Machine à buts et avant-centre

Attaquant

Kylian Mbappé

Real Madrid

La star leader de la ligne d'attaque

Attaquant

Lionel Messi

Inter Miami

Leadership légendaire et talent constant

Le 11 mondial de l'année : Messi et Mbappé dans l'équipe FIFPRO, mais Kane absent

La domination absolue du FC Barcelone et du PSG

Dans l'équipe annoncée, le club français du PSG (3 joueurs) et le club catalan du FC Barcelone (3 joueurs) sont les plus représentés. Cet équilibre au milieu et en attaque démontre clairement l'importance croissante des ailiers rapides et des jeunes talents dans le football moderne.

FIFPROHarry KaneCristiano RonaldoLionel MessiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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