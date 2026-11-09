Le 11 mondial de l'année : Messi et Mbappé dans l'équipe FIFPRO, mais Kane absent
La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) a officiellement dévoilé son équipe type de l'année 2026, basée sur les votes de milliers de joueurs professionnels à travers le monde.
La composition annoncée a suscité de vifs débats et de la surprise au sein de la communauté du football. La plus grande polémique concerne l'absence du lauréat du Ballon d'Or 2026, Harry Kane, ainsi que de la star portugaise Cristiano Ronaldode cette sélection.
Décisions inattendues et absences majeures
Les points clés qui ont attiré l'attention des millions de fans et d'experts lors de la sélection de l'équipe de l'année :
Pas de place pour le Ballon d'Or : Harry Kane, vainqueur de la plus haute distinction individuelle de l'année, n'a pas réussi à intégrer le onze idéal selon le vote final de ses pairs ;
Une équipe type sans Ronaldo : Cristiano Ronaldo, qui continue de battre des records de buts ces dernières années, n'a pas non plus réussi à se classer parmi les trois attaquants les plus votés ;
Messi toujours au sommet : Lionel Messi, qui évolue sous les couleurs de l'Inter Miami aux États-Unis, a conservé sa place lors du vote mondial et figure dans le trio d'attaque.
FIFPRO — 2026 : Composition complète de l'équipe type de l'année
Les 11 meilleurs joueurs du monde ont été disposés selon un schéma tactique en 3-4-3 :
Ligne / Poste
Joueur
Club
Statut / Reconnaissance
Gardien
David Raya
Arsenal
Le gardien le plus fiable de l'année
Défenseur
Achraf Hakimi
PSG
Latéral droit leader
Défenseur
Pau Cubarsí
FC Barcelone
Lauréat du Golden Boy et pilier défensif
Défenseur
Nuno Mendes
PSG
Le latéral gauche le plus actif
Milieu
Vitinha
PSG
Précision et contrôle du jeu au milieu
Milieu
Rodri
FC Barcelone
Le général du milieu de terrain
Milieu
Jude Bellingham
Real Madrid
Créativité au milieu offensif
Milieu
Lamine Yamal
FC Barcelone
Vitesse sur l'aile et maître du dribble
Attaquant
Erling Haaland
Manchester City
Machine à buts et avant-centre
Attaquant
Kylian Mbappé
Real Madrid
La star leader de la ligne d'attaque
Attaquant
Lionel Messi
Inter Miami
Leadership légendaire et talent constant
La domination absolue du FC Barcelone et du PSG
Dans l'équipe annoncée, le club français du PSG (3 joueurs) et le club catalan du FC Barcelone (3 joueurs) sont les plus représentés. Cet équilibre au milieu et en attaque démontre clairement l'importance croissante des ailiers rapides et des jeunes talents dans le football moderne.
Commentaires 0
…