Pourquoi les joueuses d'échecs kazakhes médaillées d'argent à Samarcande sont-elles privées de récompenses ?

Les représentantes de l'équipe féminine du Kazakhstan, médaillées d'argent lors de la 46e Olympiade d'échecs à Samarcande, ont fait état d'un problème inattendu après la fin de la compétition. L'équipe a terminé à la deuxième place avec 18 points, sans subir la moindre défaite. Cependant, selon les joueuses, aucune prime d'État ne leur sera versée pour ce résultat.

C'est ce qu'a déclaré la joueuse d'échecs kazakhe Alua Nurman. Selon elle, les membres de l'équipe nationale risquent d'être privées non seulement d'une prime unique pour leur résultat à Samarcande, mais aussi de certaines allocations d'État.

« Très surprise »

Alua Nurman affirme que l'équipe a appris cette information après son retour au Kazakhstan.

Elle a souligné sa surprise lorsqu'elle a appris, lors d'échanges avec les responsables sportifs, qu'aucune récompense d'État ne serait accordée pour le résultat obtenu à l'Olympiade.

« À notre retour au Kazakhstan, j'ai été très surprise d'apprendre qu'aucune prime d'État ne nous serait versée pour cet exploit. »

L'athlète souligne que le problème ne se limite pas à une prime unique. Selon elle, le résultat de Samarcande ne leur donnerait pas non plus droit aux aides financières mensuelles versées par l'État aux sportifs.

La raison invoquée est que l'Olympiade d'échecs n'est pas incluse dans la liste des compétitions donnant droit à des primes d'État.

Kazakhes les joueuses d'échecs sont restées invaincues à Samarcande

Le résultat de l'équipe féminine du Kazakhstan est remarquable.

Durant l'Olympiade de Samarcande, l'équipe n'a perdu aucune rencontre et a finalement marqué 18 points pour remporter la médaille d'argent.

En somme, l'équipe a enregistré un résultat solide dans l'une des compétitions par équipes les plus importantes du monde des échecs.

Cependant, selon la déclaration de Nurman, le fait que la compétition ne figure pas sur la liste des événements sportifs récompensés par l'État au Kazakhstan empêche toute incitation financière pour cette médaille d'argent.

« Pourquoi l'Olympiade n'est-elle pas sur la liste ? »

Alua Nurman a posé cette question précise aux responsables sportifs.

Elle souligne que l'Olympiade d'échecs est l'une des principales compétitions par équipes pour les joueurs, où participent les meilleures nations échiquéennes du monde.

C'est pourquoi l'athlète demande des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles ce tournoi n'est pas inclus dans la liste des compétitions récompensées par l'État.

La question de Nurman ne concerne pas uniquement les primes.

Elle s'est également renseignée sur la manière de résoudre la situation et sur la possibilité d'inclure à l'avenir l'Olympiade d'échecs dans la liste officielle de l'État.

L'Olympiade de Samarcande s'est terminée de manière historique pour l'Ouzbékistan

46e Olympiade d'échecs s'est tenue à Samarcande du 16 au 27 septembre. La compétition s'est également terminée par un grand succès pour le pays hôte, l'Ouzbékistan.

L'équipe masculine d'Ouzbékistan est devenue championne olympique, marquant une nouvelle victoire majeure dans son histoire.

Nodirbek Abdusattorov et les autres membres de l'équipe ont montré des résultats exceptionnels tout au long de la compétition pour décrocher le titre.

L'équipe féminine du Kazakhstan, avec sa médaille d'argent, est devenue l'une des meilleures équipes de l'Olympiade de Samarcande.

En Ouzbékistan, les champions ont été récompensés par de grandes primes

Après l'Olympiade de Samarcande, les champions ouzbeks ont bénéficié d'une grande attention au niveau de l'État.

Le président Shavkat Mirziyoyev a décerné des titres honorifiques aux membres de l'équipe masculine d'Ouzbékistan.

De plus, en guise de cadeau présidentiel, les champions ont reçu des voitures Volkswagen, des maisons individuelles et une prime de 200 000 dollars. Ces récompenses ont été l'un des événements montrant que les échecs sont soutenus au niveau de la politique d'État en Ouzbékistan.

L'Olympiade de Samarcande s'est ainsi terminée avec des résultats différents pour les deux pays voisins : alors que l'Ouzbékistan est entré dans l'histoire avec un titre et de grandes récompenses d'État, la médaille d'argent de l'équipe féminine du Kazakhstan a soulevé des questions sur le système de récompense du pays.

Désormais, une réponse est attendue de la part des responsables sportifs.

Après la déclaration d'Alua Nurman, la question principale reste ouverte :

Pourquoi l'Olympiade d'échecs n'est-elle pas incluse dans la liste des compétitions récompensées par l'État au Kazakhstan ? Pour l'instant, aucun commentaire officiel des responsables sportifs kazakhs n'a été fourni à ce sujet.

Par conséquent, les opinions de Nurman doivent être considérées comme la position personnelle de la joueuse. L'évaluation juridique finale concernant le statut de la compétition, les procédures de récompense et les paiements de l'État sera déterminée par les commentaires officiels des autorités kazakhes compétentes.

Cependant, le résultat de Samarcande a montré une chose claire :

la médaille d'argent à l'Olympiade d'échecs a été une grande réussite sportive pour l'équipe féminine du Kazakhstan. Les joueuses attendent maintenant de voir comment cette réussite sera évaluée par l'État. Butunjahon Shaxmat Olimpiadasidagi kumush medal Qozog‘iston ayollar terma jamoasi uchun katta sport yutug‘i bo‘ldi. Endi shaxmatchilar ushbu yutuq davlat tomonidan qanday baholanishiga javob kutmoqda.