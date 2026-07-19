Le judo ouzbek domine l'Asie : 20 médailles remportées à Amman

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Le judo ouzbek domine l'Asie : 20 médailles remportées à Amman

Les jeunes judokas d'Ouzbékistan ont terminé les championnats d'Asie cadets à Amman, capitale de la Jordanie, avec une domination absolue. Nos représentants ont décroché la première place au classement général avec un total de 20 médailles : 11 en or, 4 en argent et 5 en bronze.

Lors de la deuxième journée de la compétition, qui a réuni plus de 170 athlètes de 20 pays, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a prouvé une fois de plus sa suprématie sur le tatami.

Cinq nouveaux champions d'Asie en une journée

Lors des épreuves du deuxième jour, les judokas ouzbeks ont remporté huit médailles, dont cinq en or. Behruzbek Usmonov, Jo‘rabek Eshpo‘latov, Alibek Durdiyev, Zuhra Alimova et Parizoda Yo‘ldosheva sont montés sur la plus haute marche du podium dans leurs catégories respectives.

Médaillés d'or :

  • 73 kg : Behruzbek Usmonov ;

  • 90 kg : Jo‘rabek Eshpo‘latov ;

  • +90 kg : Alibek Durdiyev ;

  • 57 kg : Zuhra Alimova ;

  • 63 kg : Parizoda Yo‘ldosheva.

Deux médailles d'argent et une de bronze ajoutées

Dans la catégorie des 81 kg, Samandar Sunnatov a atteint la finale et a remporté la médaille d'argent. Chez les filles, dans la catégorie des 63 kg, Dinora Samandarova a pris la deuxième place.

Poshshojon Jumaboyeva, engagée dans la catégorie des 70 kg, a décroché la médaille de bronze.

Une avance considérable sur les rivaux

Au tableau final des médailles, l'Ouzbékistan s'est imposé comme leader incontesté avec 11 médailles d'or. Le Kazakhstan, deuxième, a récolté 2 médailles d'or, 7 d'argent et 6 de bronze.

L'Iran complète le podium avec 2 médailles d'or et 2 de bronze. Ainsi, l'Ouzbékistan devance ses plus proches poursuivants de neuf médailles d'or.

Résultat final à Amman

Bilan global de l'équipe nationale cadette d'Ouzbékistan :

Médaille

Nombre

Or

11

Argent

4

Bronze

5

Total

20

Le résultat d'Amman montre que le judo ouzbek possède un grand potentiel non seulement pour le présent, mais aussi pour la génération future. Ces champions ont désormais pour mission de confirmer leur statut dans les compétitions internationales juniors et seniors.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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