«Un grand combat en 2027» : Qui sera le prochain adversaire de l'invaincu Mayweather ?

La légende américaine de la boxe, Floyd Mayweather, qui a terminé sa carrière professionnelle avec un bilan parfait de 50-0, a une fois de plus surpris la communauté sportive. La star surnommée « Money », qui fêtera ses 50 ans en février, a officiellement annoncé son intention de revenir sur le ring pour un super-combat.

Une annonce fracassante à Albuquerque : lequel des quatre candidats ?

S'exprimant en direct lors d'une soirée de boxe à Albuquerque, aux États-Unis, Mayweather a évoqué ses projets futurs :

« Je veux organiser un grand combat en 2027. Cela pourrait être contre Ryan Garcia, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao ou Conor McGregor. »

Le boxeur américain a souvent attiré l'attention des fans avec des combats d'exhibition et commerciaux. Cette année, il prévoyait deux combats d'exhibition contre Mike Tyson et Mike Zambidis, ainsi qu'une revanche contre son rival de toujours, Manny Pacquiao, mais ces affrontements ne se sont pas concrétisés pour diverses raisons organisationnelles.

Indicateur / Donnée Plans et statistiques de Floyd Mayweather Âge et statut 49 ans (50 en février), ancien champion du monde dans 5 catégories de poids Palmarès professionnel 50 victoires, 0 défaite (résultat invaincu absolu) Date du grand combat 2027 Candidats principaux Ryan Garcia, Conor McGregor, Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya Combat à venir Contre l'Australien Matt Floyd en Thaïlande en décembre Statut du combat « Échauffement » d'exhibition avant l'affrontement contre Garcia

« L'âge n'est qu'un chiffre, le vrai talent ne disparaît jamais. Le retour de Mayweather sur la grande scène est la garantie d'un spectacle record pour le monde du sport. »

« Échauffement » en Thaïlande et cible Ryan Garcia

Le boxeur de 49 ans a récemment annoncé qu'il monterait sur le ring en décembre en Thaïlande contre l'Australien Matt Floyd. Fait intéressant, Mayweather considère ce combat d'exhibition non pas comme une simple rencontre, mais comme un « échauffement » personnel avant un combat potentiel contre le champion WBC des poids welters, Ryan Garcia.

Si les parties parviennent à un accord, le record établi par Mayweather en 2017 contre la star de l'UFC Conor McGregor pourrait être battu, créant ainsi le prochain show mondial le plus lucratif de l'histoire de la boxe.

Selon vous, comment se terminera le combat entre Floyd Mayweather, 50 ans, et Ryan Garcia ou Conor McGregor ? Le champion légendaire pourra-t-il encore gagner ? Laissez votre avis dans les commentaires !