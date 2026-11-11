«Je ne regarde pas le PSG», le Real est inégalable : les confidences inattendues de Marc Cucurella
Le défenseur espagnol Marc Cucurella, qui a rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea lors du dernier mercato estival, a révélé des détails fascinants sur la puissance actuelle de son équipe et sa vie privée. Dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol Mundo Deportivo, l'expérimenté latéral a affirmé sans détour que le « club royal » est actuellement l'équipe la plus forte et la plus complète du continent.
Le rythme du Real et comparaison avec le PSG : les réflexions de Cucurella
Cucurella a souligné que le niveau de jeu actuel des Madrilènes et leur assurance sur le terrain surpassent n'importe quel adversaire :
« Aujourd'hui, nous considérons le Real comme la meilleure équipe d'Europe. Ils ont atteint un rythme incroyable et ont disputé de nombreux matchs réussis. La confiance en soi de l'équipe est étonnamment élevée. »
Interrogé sur une comparaison avec le géant français, le PSG, qui a réalisé de gros transferts ces dernières années et développe son propre projet, le joueur a répondu avec une sincérité particulière.
Indicateur / Sujet
L'avis et les détails de Marc Cucurella
Héros
Marc Cucurella (Défenseur de l'équipe nationale d'Espagne et du Real Madrid)
Historique des transferts
Transféré de Chelsea à Madrid au début de la saison
Équipe numéro 1 d'Europe
Real Madrid (en raison de la stabilité, de la vitesse élevée et de la confiance)
Évaluation du PSG
Un projet fantastique et une constellation de stars, mais le Real est plus fort
Habitude de regarder le football à la télévision
Ne regarde presque jamais de football (n'a même pas vu le match Barcelone – PSG)
Raison pour laquelle il ne regarde pas de football
Consacre son temps libre à sa famille et à l'éducation de ses enfants
Source
Journal Mundo Deportivo
« Le PSG est un adversaire fort, mais pour être honnête, je ne regarde pas leurs matchs. Je n'ai même pas regardé le match contre mon ancienne équipe, Barcelone. Au lieu de regarder du football pendant mon temps libre, je préfère être avec mes enfants. Néanmoins, le Real me semble actuellement bien plus fort à tous égards. »
Dévouement total sur le terrain, père aimant à la maison
Alors que de nombreux sportifs professionnels passent leur temps libre à analyser les matchs de leurs adversaires, Marc Cucurella a choisi une philosophie de vie totalement différente. Selon lui, s'il regarde peu de football à la télévision, ce n'est pas par manque d'intérêt pour le sport, mais en raison de ses obligations familiales et de son désir de passer du temps avec ses enfants.
Bien adapté à Madrid, le défenseur a non seulement trouvé une place solide dans le onze de départ au Santiago Bernabéu, mais s'est également rapidement intégré à l'ambiance mentale de ses coéquipiers.
Pensez-vous aussi que le Real Madrid est actuellement nettement supérieur à tous ses rivaux en Ligue des Champions, y compris le PSG ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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