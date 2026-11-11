«Je ne regarde pas le PSG», le Real est inégalable : les confidences inattendues de Marc Cucurella

Le défenseur espagnol Marc Cucurella, qui a rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea lors du dernier mercato estival, a révélé des détails fascinants sur la puissance actuelle de son équipe et sa vie privée. Dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol Mundo Deportivo, l'expérimenté latéral a affirmé sans détour que le « club royal » est actuellement l'équipe la plus forte et la plus complète du continent.

Le rythme du Real et comparaison avec le PSG : les réflexions de Cucurella

Cucurella a souligné que le niveau de jeu actuel des Madrilènes et leur assurance sur le terrain surpassent n'importe quel adversaire :

« Aujourd'hui, nous considérons le Real comme la meilleure équipe d'Europe. Ils ont atteint un rythme incroyable et ont disputé de nombreux matchs réussis. La confiance en soi de l'équipe est étonnamment élevée. »

Interrogé sur une comparaison avec le géant français, le PSG, qui a réalisé de gros transferts ces dernières années et développe son propre projet, le joueur a répondu avec une sincérité particulière.