Le champion UFC en titre dans deux catégories de poids et star des arts martiaux mixtes, Islam Makhachev, a réagi à la lettre de créance spéciale qui lui a été remise lors du championnat du monde de sambo organisé à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. Le célèbre combattant daghestanais a souligné qu'il acceptait cette mission avec une grande responsabilité et a promis de faire passer ce sport à un niveau supérieur.

« Nous allons développer le sambo dans le monde entier »

Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Makhachev a affiché le statut reçu lors de la prestigieuse compétition de Tachkent et a laissé un message court et ferme :

« Nous allons développer le sambo dans le monde entier ».

Le sambo constitue le socle fondamental de la carrière professionnelle d'Islam Makhachev. Avant de faire ses premiers pas dans le monde du MMA, l'athlète a remporté les titres de champion de Russie et du monde de sambo de combat. Sa maîtrise unique au sol et sa domination dans l'octogone sont étroitement liées aux leçons apprises dans cette école.

Indicateur / Étape Carrière et réalisations d'Islam Makhachev Âge et origine 35 ans, Daghestan (Russie) Sport de base Champion de Russie et du monde de sambo de combat Carrière en MMA Participe à des combats professionnels depuis 2010 Débuts à l'UFC 2015 Premier titre de champion 2022 — champion dans la catégorie des poids légers (jusqu'à 70 kg) Défenses de titre Son titre en poids légers Défendu avec succès 4 fois Deuxième titre de champion 2025 — a remporté le titre dans la catégorie des poids mi-moyens Nouvelle mission A reçu une accréditation pour développer le sambo à l'échelle internationale à Tachkent

« Le sambo n'est pas seulement un art martial, c'est une école de discipline et de détermination. L'implication de Makhachev en tant qu'ambassadeur augmentera considérablement le prestige mondial du sambo. »

L'ambassadeur mondial du sambo, roi de l'octogone

L'adhésion de Makhachev, qui occupe aujourd'hui les sommets du classement UFC et détient des ceintures dans deux catégories, à la promotion du sambo est considérée comme un événement majeur dans le monde du sport. Le championnat du monde accueilli par Tachkent a été l'un des tournois historiques tant sur le plan organisationnel que par son envergure.

Selon les experts, le soutien d'une superstar admirée par des millions de jeunes comme Makhachev donnera un élan puissant aux efforts internationaux visant à inclure le sambo au programme des Jeux Olympiques.

Selon vous, l'activité de stars de l'UFC comme Islam Makhachev sera-t-elle suffisante pour populariser davantage le sambo dans le monde et l'emmener aux Jeux Olympiques ? Laissez votre avis en commentaire !