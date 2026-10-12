Ryan Garcia montre sa photo avec Arnold Schwarzenegger, âgé de 79 ans

Le célèbre boxeur d'origine mexicaine, détenteur de la ceinture WBC des poids welters Ryan Garcia a rencontré la légende vivante d'Hollywood, âgé de 79 ans, Arnold Schwarzenegger . La star de la boxe professionnelle a publié une photo avec le célèbre acteur sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'un commentaire chaleureux.

Le boxeur américain a décrit sa photo avec la star de cinéma « Un homme au grand cœur », de manière brève et sincère.

Après une brillante victoire sur le ring

Ryan Garcia a récemment célébré une autre victoire sensationnelle sur le ring :

Un triomphe rapide le 13 septembre : Garcia est monté sur le ring lors du combat principal de la soirée « Zuffa Boxing » organisée dans la nuit du 13 septembre ;

Le triomphe face au rival britannique : Il a affronté le célèbre boxeur britannique de 29 ans, Conor Benn, et a remporté une victoire convaincante par KO technique dès le 2e round.

Arnold Schwarzenegger : Légende du cinéma et homme politique

Arnold Schwarzenegger, 79 ans, qui a rencontré Ryan Garcia, a laissé une empreinte indélébile non seulement dans le sport et le cinéma, mais aussi dans la gouvernance :

Carrière politique : Il a exercé avec succès les fonctions de 38e gouverneur de la Californie, l'un des plus grands États des États-Unis ;

Poste chez le géant du streaming : Actuellement, Schwarzenegger occupe le poste de directeur des projets d'action sur la célèbre plateforme de streaming Netflix ;

Rôles cultes : L'acteur est devenu l'un des héros de cinéma les plus aimés de tous les temps grâce à ses rôles inoubliables dans « Terminator », « The Expendables » et des dizaines d'autres franchises célèbres.

Cette rencontre entre les stars de la boxe et d'Hollywood a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les fans de sport et de cinéma sur les réseaux sociaux.