Des billets jetés par la fenêtre à Astana, des hauts fonctionnaires arrêtés

Sur les réseaux sociaux, des informations ont circulé selon lesquelles les valises remplies de dollars auraient été jetées par la fenêtre de l'immeuble. Cependant, cette hypothèse n'a pas encore été confirmée par les autorités officielles.

Selon la publication « Centralmedia24 », l'argent a été retrouvé près du complexe résidentiel « Atlant-6 », situé rue Kunaev dans le district d'Yesil. Après l'annonce de l'incident, des policiers sont arrivés sur les lieux.

Plusieurs valises contenant des dollars américains ont été découvertes près d'un complexe résidentiel à Astana, la capitale du Kazakhstan. À la suite de cet incident, des informations ont circulé concernant l'arrestation des dirigeants de deux grandes structures publiques du pays : la compagnie nationale « Qazaqstan temir joli » et le fonds « Samruk-Kazyna ».

Des valises remplies de dollars découvertes au Kazakhstan : deux dirigeants de grandes entreprises publiques arrêtés

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Dans ce contexte, le média « Centralmedia24 », citant ses sources, a rapporté que le président du conseil d'administration de « Qazaqstan temir joli », Yeljas Otinshiyev, et le chef du fonds souverain « Samruk-Kazyna », Nurlan Jakupov, ont été arrêtés.

Selon les informations de la publication, Yeljas Otinshiyev a été appréhendé par des agents du Comité de sécurité nationale dans le lounge-bar « Tanjir » de la capitale. Journalistes Les sources interrogées affirment que les deux dirigeants sont soupçonnés de tentative de corruption à grande échelle. Il est également suggéré qu'ils pourraient être impliqués dans une même affaire pénale.

Cependant, aucun lien officiel n'a encore été établi entre les arrestations et les dollars retrouvés près du complexe résidentiel.

Le service de presse du fonds « Samruk-Kazyna », en réponse à une demande du média « Tengrinews.kz » concernant l'arrestation de Nurlan Jakupov, n'a ni confirmé ni infirmé l'information. Les représentants du fonds ont déclaré qu'ils s'abstiendraient de tout commentaire jusqu'à ce qu'une information officielle soit communiquée par les autorités compétentes.

Pour rappel, Yeljas Otinshiyev a été nommé à la tête de la compagnie ferroviaire nationale du Kazakhstan en juillet 2026. Avant d'occuper ce poste, il a exercé diverses fonctions de direction au sein du groupe « Samruk-Kazyna ».

Nurlan Jakupov dirige le fonds souverain « Samruk-Kazyna » depuis 2023. Ce fonds gère les plus grands actifs publics du Kazakhstan, incluant des entreprises majeures dans les secteurs du pétrole, du gaz, des transports, de l'énergie et des télécommunications.

À l'heure actuelle, le montant exact des dollars trouvés, leur propriétaire et les circonstances de leur apparition près du complexe résidentiel sont en cours d'investigation. Au moment de la publication, le Comité de sécurité nationale du Kazakhstan et d'autres forces de l'ordre n'avaient émis aucune déclaration officielle concernant ces arrestations potentielles.