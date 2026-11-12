L'ancienne présidente du Lokomotiv Moscou, Olga Smorodskaya, a partagé ses réflexions sur les prochains matchs amicaux internationaux de l'équipe nationale de Russie. Selon elle, le niveau des adversaires à venir est crucial pour évaluer l'état réel de l'équipe.

La déclaration de Smorodskaya et l'importance des matchs à venir

Selon le journal « Sport-Express », la célèbre dirigeante sportive a salué le fait que l'équipe nationale russe affronte des adversaires de qualité.

« L'équipe nationale de Russie va jouer contre de bonnes équipes. Nous verrons ce que nos joueurs peuvent montrer à ce niveau. L'Ouzbékistan et le Venezuela, c'est certainement mieux que Brunei », a déclaré Olga Smorodskaya.

Calendrier des matchs et détails Informations Match Ouzbékistan - Russie Aujourd'hui, le 12 novembre à Tachkent (à 20h00) Match Russie - Venezuela Se déroulera le 17 novembre Prochain adversaire de l'Ouzbékistan Le 17 novembre à l'extérieur Arabie Saoudite Personnalité ayant exprimé son avis Olga Smorodskaya (ancienne présidente du Lokomotiv)

Tests importants à venir

Rappelons que le match amical très important et intense entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie a lieu aujourd'hui, c'est-à-dire le 12 novembre à Tachkent débutera à 20h00. De plus, alors que l'équipe nationale de Russie affrontera le Venezuela le 17 novembre, l'équipe nationale d'Ouzbékistan se mesurera à l'Arabie Saoudite à l'extérieur le même jour.

Selon vous, dans quelle mesure les propos d'Olga Smorodskaya sont-ils fondés et quelle équipe démontrera sa supériorité lors du match d'aujourd'hui à Tachkent ? Laissez votre avis dans les commentaires !