Valeriy Nepomnyashchiy a étayé sa conclusion non pas avec des mots en l'air, mais avec les réalités actuelles :

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, le célèbre expert russe Valeriy Nepomnyashchiy, a fait une déclaration retentissante avant le match amical international de prestige qui se déroulera le 12 novembre à Tachkent. Selon l'entraîneur expérimenté, ce ne sont pas les hommes de Valeriy Karpin, mais les hôtes — l'équipe nationale d'Ouzbékistan — qui sont les grands favoris de la rencontre au stade central Pakhtakor.

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« Premièrement, l'Ouzbékistan a acquis une expérience inestimable en participant à la Coupe du Monde cet été. Deuxièmement, de nombreux joueurs ouzbeks brillent dans les championnats européens, y compris dans la première division russe. Troisièmement, l'équipe nationale de Russie n'a pas pu se rendre à Tachkent avec son effectif complet. C'est pourquoi, à mon avis, les Ouzbeks sont les favoris. Les joueurs russes devront déployer une énergie considérable jeudi soir pour offrir une résistance digne de ce nom. »

Critère / Indicateur Équipe nationale d'Ouzbékistan Équipe nationale de Russie Expérience Coupe du Monde 2026 Première participation historique à la phase finale du Mondial Exclue des compétitions officielles, matchs amicaux uniquement Légionnaires européens Husanov (« Manchester City»), Shomurodov, Fayzullayev Safonov (PSG), Miranchuk, Batrakov État de l'effectif Retour de Sardor Shomurodov, équipe soudée Golovin blessé, absence de Sobolev et Glushenkov Date de la rencontre 12 novembre, jeudi — 20h00 (heure de Tachkent) Stade central Pakhtakor Conclusion de l'expert Favori principal (Aveu de Nepomnyashchiy) Doit fournir un effort maximal pour un match digne

« La communauté du football russe vit encore avec des idées dépassées, mais l'Ouzbékistan actuel est une équipe moderne, imprégnée de l'atmosphère de la Coupe du Monde et dotée de stars évoluant dans des ligues majeures. »

Héritage du Mondial : les « Loups Blancs » ont écrit l'histoire

Bien que l'Ouzbékistan n'ait pas réussi à sortir d'un groupe relevé lors de ses débuts à la Coupe du Monde 2026 (défaites 1-3 contre la Colombie, 0-5 contre le Portugal, 1-3 contre la RD Congo), la compétition a apporté une renommée mondiale à l'équipe nationale :

Abbosbek Fayzullayev est devenu l'auteur du premier but historique de l'histoire du football ouzbek en Coupe du Monde.

Eldor Shomurodov a inscrit un chef-d'œuvre contre la RD Congo, reconnu comme l'un des deux plus beaux buts de toute la Coupe du Monde.

Abduqodir Husanov a été classé parmi les défenseurs centraux les plus rapides et les plus solides du tournoi.

Le coup d'envoi donné le 12 novembre à 20h00 au stade Pakhtakor ne sera pas seulement un affrontement entre deux nations, mais un véritable test pour prouver le nouveau statut du football ouzbek sur le continent.

Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan est-elle la grande favorite pour gagner contre la Russie, ou l'adversaire peut-il surprendre avec une tactique inattendue ? Laissez vos pronostics pour le score final dans les commentaires !