Le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie au stade Pakhtakor de Tachkent s'est terminé par un scénario incroyable et une victoire renversante des visiteurs sur le score de 3:2.

Entré en jeu en tant que remplaçant, l'attaquant de l'équipe nationale de Russie, auteur d'un doublé décisif pour la victoire de son équipe, Nikolay Komlichenko a partagé ses impressions après la rencontre.

« J'ai pu apporter une aide maximale à l'équipe »

Dans une interview accordée au journaliste Aleksandr Yershov, l'attaquant a souligné les émotions positives du match, tout en notant la nécessité d'une analyse approfondie de la rencontre.

« Mes sentiments sont plutôt positifs. Parce qu'en sortant du banc, j'ai réussi à aider l'équipe au maximum et à obtenir le résultat attendu. Maintenant, nous partons pour Krasnodar pour le prochain match avec une bonne humeur. Quand on gagne, il est plus facile de se préparer pour la rencontre suivante. Je félicite tout le monde pour cette victoire. Mais je pense que nous analyserons ce match très sérieusement », a déclaré Komlichenko.

Points clés du match Données et détails Héroïsme Nikolay Komlichenko a inscrit un doublé après être entré en jeu Score final Ouzbékistan — Russie 2:3 (victoire renversante) Prochains plans Match contre le Venezuela le 17 novembre à Krasnodar Conclusion de l'entraîneur et de l'équipe L'objectif est d'analyser le match en profondeur et de travailler sur les erreurs

Prochain test — match contre le Venezuela

Après cet affrontement intense à Tachkent, les joueurs russes sont retournés à leur camp de base pour entamer la prochaine phase de préparation. Le prochain match amical de l'équipe nationale de Russie le 17 novembre aura lieu à Krasnodar contre l'équipe nationale du Venezuela.

Selon vous, l'entrée en jeu décisive de Nikolay Komlichenko lui permettra-t-elle d'obtenir une place de titulaire lors des prochains matchs ? Laissez votre avis en commentaire !