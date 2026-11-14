La nouvelle édition de la Coupe du Monde de football pour amputés a débuté à San Juan de los Lagos, au Mexique. Du 13 au 22 novembre Lors de cette prestigieuse compétition, 24 des meilleures équipes nationales au monde se disputent le titre suprême. L'équipe nationale d'Ouzbékistan en fait partie.

La riche histoire et les traditions de champion de l'Ouzbékistan

Rappelons que l'Ouzbékistan est considéré comme l'une des équipes les plus fortes et les plus titrées de l'histoire des Coupes du Monde de football pour amputés. Nos compatriotes ont été cinq fois champions du monde un titre honorifique qu'ils ont mérité. Notre équipe nationale a remporté les médailles d'or du mondial en 1990, 1991, 2007, 2010 et 2012. 14 ans se sont écoulés depuis le dernier sacre et les fans attendent avec impatience de nouvelles victoires glorieuses.

Pour information, le champion du monde en titre de football pour amputés est la Turquie. Les Turcs ont remporté le trophée en battant l'Angola lors de la finale du mondial 2022.

Paramètres du Mondial Détails Pays et ville hôtes Mexique, San Juan de los Lagos Nombre d'équipes participantes 24 équipes nationales Groupe de l'Ouzbékistan Groupe E (États-Unis, Uruguay, Maroc) Titres de champion de l'Ouzbékistan 5 fois champion du monde (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)

Phase de groupes et calendrier des matchs

Lors de ce mondial, notre équipe nationale a été placée dans le groupe E. Lors de la phase de groupes, nos représentants affronteront les équipes nationales des États-Unis, de l'Uruguay et du Maroc. La finale décisive de la compétition est prévue pour le 22 novembre.

Le calendrier des matchs de nos joueurs défendant l'honneur de la nation lors de la phase de groupes est le suivant :

15 novembre, 03:30. Ouzbékistan — États-Unis

16 novembre, 04:30. Uruguay — Ouzbékistan

16 novembre, 21:00. Ouzbékistan — Maroc

Les amateurs de sport et les fans de notre pays attendent une fois de plus des résultats élevés et une performance digne de la part des quintuples champions du monde.

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, avec son effectif renouvelé et sa grande expérience, pourra-t-elle remonter sur le toit du monde lors du mondial au Mexique ? Laissez votre avis dans les commentaires !