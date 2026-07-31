La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) se prépare à l'une des plus grandes réformes de son histoire. L'organisation a lancé un appel d'offres officiel pour étudier la possibilité de porter le nombre de participants à la phase finale de la Coupe du Monde du centenaire en 2030 à 64 équipes. C'est ce qu'a rapporté The Press Association.

Selon la source, la FIFA prévoit de faire appel à une agence indépendante pour évaluer de manière autonome l'idée d'une plus grande expansion du format de la Coupe du Monde. Il ne s'agit pas simplement d'une idée théorique, mais d'un projet assorti de délais précis.

Zamin.uz analyse et présente les détails de ce changement historique ainsi que son impact potentiel sur le monde du football.

L'analyse sera prête d'ici le 11 septembre : Des plans précis

Selon les documents officiels, la FIFA a accéléré le processus d'appel d'offres :

Date limite de réception des candidatures : 7 août inclus ;

Décision finale concernant l'appel d'offres : 14 août sera prise le ;

Date limite de soumission du rapport d'analyse par l'agence indépendante : 11 septembreest fixée au.

Cela montre que la direction de la FIFA souhaite disposer des informations nécessaires pour prendre une décision stratégique claire sur cette question dès l'automne de cette année.

Infantino et Domínguez : Qui se cache derrière le projet ?

Rappelons que le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait ouvertement déclaré auparavant que la question de l'élargissement de la Coupe du Monde à 64 équipes serait mise à l'ordre du jour et discutée.

Cette initiative ambitieuse a d'abord été promue par le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Il a proposé de célébrer le 100e anniversaire de la première Coupe du Monde de l'histoire du football précisément de cette manière, dans un format sans précédent d'expansion et de mondialisation. Un tel format augmente considérablement les chances de nombreuses équipes nationales modestes du monde (y compris l'équipe nationale d'Ouzbékistan) de se qualifier pour la compétition.

Des chiffres cosmiques : Comment le format va-t-il changer ?

Selon USA Today, si ce projet est mis en œuvre, le nombre de matches lors de la Coupe du Monde atteindra un niveau inimaginable.

Selon le plan actuel :

Nombre d'équipes : Augmentera de 48 en 2026 à 64 en 2030. Nombre de matches : Au lieu des 104 matches de 2026, en 2030, 128 rencontres seront disputées !

Nouveau format : Les équipes nationales seront réparties en 16 groupes de 4. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe (1/32 de finale). Plus important encore, la FIFA prévoit de ne pas augmenter le nombre de matches par équipe : les équipes finalistes joueront jusqu'à trois matches en phase de groupes et cinq matches en phase à élimination directe (soit 8 au total), écrit USA Today. C'est un facteur crucial pour éviter tout impact négatif sur la santé des joueurs.

Évolution du format de la Coupe du Monde

Indicateur 2022 (Qatar) 2026 (USA/Canada/Mexique) 2030 (Projet estimé) Nombre d'équipes 32 48 64 Total des matches 64 104 128 Nombre de groupes 8 (de 4) 12 (de 4) 16 (de 4) Nombre de matches du vainqueur 7 8 8

Conclusion et Analyse : Opportunité historique ou baisse de qualité ?

L'idée d'élargir la Coupe du Monde à 64 équipes suscite des réactions mitigées dans le monde du football. D'une part, cela crée une opportunité historique pour les petits pays (notamment l'équipe nationale d'Ouzbékistan) de se qualifier pour le tournoi et de s'illustrer. Cela correspond à la mission de la FIFA de mondialiser le football et fera grimper les revenus commerciaux de l'organisation à des niveaux astronomiques.

D'autre part, les critiques craignent qu'une augmentation excessive du nombre de participants n'entraîne une baisse du niveau de jeu et une diminution de l'intérêt des supporters. L'infrastructure nécessaire pour organiser 128 matches ne sera peut-être disponible que pour des pays extrêmement riches et vastes.

Le recours de la FIFA à une agence indépendante témoigne de sa volonté de justifier scientifiquement et économiquement ces deux visions divergentes et de prendre la décision la plus optimale pour la Coupe du Monde du centenaire en 2030. Si le projet est approuvé, nous assisterons en 2030 à la révolution la plus sensationnelle de l'histoire du football.

Partagez cette importante nouvelle footballistique avec vos amis et les passionnés de ballon rond ! Beaucoup doivent savoir ce nouveau tournant pour la Coupe du Monde 2030.

Selon vous, est-il judicieux que 64 équipes participent à la Coupe du Monde ? Quel impact cela aura-t-il sur le niveau du tournoi ? Laissez votre avis dans les commentaires !