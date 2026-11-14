Le Tadjikistan bat Oman et se qualifie pour la finale de la King's Cup 2026

Le 52e tournoi international qui se déroule en Thaïlande, « King's Cup 2026 » a vu la conclusion de ses demi-finales. Les supporters ont assisté à des rencontres intenses. Notamment, l'équipe nationale du Tadjikistan a affronté Oman en demi-finale et a remporté une victoire cruciale sur le plus petit des scores.

Le but de Sheriddin Boboev offre une place en finale

Dans un match très disputé et équilibré, un seul but a fait la différence. À la 60e minute de la seconde période, l'attaquant Sheriddin Boboev a trompé le gardien adverse, donnant l'avantage à son équipe. En conservant ce score jusqu'au coup de sifflet final, les Tadjiks ont validé leur ticket pour la finale de la compétition.

Il est à noter que dans l'autre demi-finale, les hôtes, l'équipe nationale de Thaïlande, ont battu Brunei en inscrivant 6 buts sans en concéder, se qualifiant avec une nette supériorité. Désormais, Oman et Brunei s'affronteront pour la troisième place.