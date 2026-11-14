Le Tadjikistan bat Oman et se qualifie pour la finale de la King's Cup 2026

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Le Tadjikistan bat Oman et se qualifie pour la finale de la King's Cup 2026

Le 52e tournoi international qui se déroule en Thaïlande, « King's Cup 2026 » a vu la conclusion de ses demi-finales. Les supporters ont assisté à des rencontres intenses. Notamment, l'équipe nationale du Tadjikistan a affronté Oman en demi-finale et a remporté une victoire cruciale sur le plus petit des scores.

Le but de Sheriddin Boboev offre une place en finale

Dans un match très disputé et équilibré, un seul but a fait la différence. À la 60e minute de la seconde période, l'attaquant Sheriddin Boboev a trompé le gardien adverse, donnant l'avantage à son équipe. En conservant ce score jusqu'au coup de sifflet final, les Tadjiks ont validé leur ticket pour la finale de la compétition.

Il est à noter que dans l'autre demi-finale, les hôtes, l'équipe nationale de Thaïlande, ont battu Brunei en inscrivant 6 buts sans en concéder, se qualifiant avec une nette supériorité. Désormais, Oman et Brunei s'affronteront pour la troisième place.

Détails du match et du tournoi

Informations

Nom de la compétition

52e King's Cup 2026 internationale (Thaïlande)

Résultat de la demi-finale

Oman — Tadjikistan 0:1

Buteur

Sheriddin Boboev (60')

Match décisif

Finale : Thaïlande — Tadjikistan (17 novembre)

Composition d'équipe

L'équipe nationale du Tadjikistan, dirigée par Igor Angelovski, a débuté ce match crucial avec la composition suivante :

  • Entraîneur principal : Igor Angelovski

  • Onze de départ : Oleg Baklov, Zoir Dzhuraboev, Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Vakhdat Khanonov, Amirbek Dzhuraboev, Parviz Umarboev, Nozim Bobojonov, Ehsoni Panshanbe, Shervoni Mabatshoev, Sheriddin Boboev.

Désormais, les fans de football tadjiks le 17 novembre attendent avec une grande impatience la finale décisive. Les protégés d'Igor Angelovski affronteront les hôtes, l'équipe de Thaïlande, pour tenter de remporter le trophée de la King's Cup.

Selon vous, l'équipe nationale du Tadjikistan pourra-t-elle triompher de la Thaïlande en finale et remporter le titre ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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