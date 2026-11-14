L'Iran et la Chine triomphent en matchs amicaux : Résultats et calendrier

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L'Iran et la Chine triomphent en matchs amicaux : Résultats et calendrier

Les matchs amicaux internationaux battent leur plein dans le cadre des journées FIFA. Les sélections asiatiques de premier plan attirent l'attention des fans en disputant des tests à domicile et à l'extérieur. Notamment, les équipes nationales d'Iran et de Chine ont remporté des victoires convaincantes contre leurs adversaires.

Palestine — Iran 0:2 : La maîtrise des Perses

L'équipe nationale d'Iran, opposée à la Palestine, a imposé sa domination tout au long de la rencontre. Le sort du match s'est principalement joué en seconde période.

Le score a été ouvert à la 77e minute par l'attaquant expérimenté Sardar Azmoun, tandis qu'à la 84e minute Hardani a creusé l'écart, assurant la tranquillité à son équipe. Les Iraniens ont ainsi scellé une victoire solide de 2:0.

Désormais, les Perses le 17 novembre disputeront leur prochain match important contre l'Irak. La Palestine affrontera le Liban le même jour.

Paramètres du match

Informations

Affiche

Palestine — Iran 0:2

Buteurs

Sardar Azmoun (77'), Hardani (84')

Prochain match de l'Iran

17 novembre, contre l'Irak

Prochain match de la Palestine

17 novembre, contre le Liban

Chine — Malaisie 2:0 : Victoire grâce aux buts de la première période

Devant son public, l'équipe nationale de Chine a accueilli la Malaisie. Dès le début de la rencontre, les Chinois ont montré leur dynamisme pour prendre l'avantage :

  • à la 10e minute Wang a ouvert le score.

  • À la 19e minute Zang a porté le score à 2:0, réduisant considérablement les chances de retour de l'adversaire.

Ainsi, deux buts sans réponse inscrits en première période ont offert la victoire aux Chinois. Ils disputeront leur prochain test le 17 novembre contre Bahreïn. Les Malaisiens affronteront le Yémen.

Selon vous, comment les équipes asiatiques se préparent-elles pour les prochaines compétitions officielles lors de ces matchs amicaux ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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