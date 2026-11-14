Rahmatullo Boymatov met KO son adversaire ougandais à Riyad (vidéo)

1 min de lecture27
Rahmatullo Boymatov met KO son adversaire ougandais à Riyad (vidéo)

Le talentueux boxeur ouzbek Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) a remporté avec succès son deuxième combat sur le ring professionnel. Arabie saoudite Lors d'une prestigieuse soirée de boxe professionnelle organisée dans la capitale, Riyad, notre compatriote a une fois de plus démontré son potentiel au monde entier.

Un KO fulgurant dès le premier round

Ce combat de niveau mondial dans la catégorie des poids mi-lourds était prévu pour huit rounds. Cependant, Rahmatullo Boymatov n'en a pas eu besoin. Son adversaire était le boxeur ougandais expérimenté Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO), réputé pour sa puissance de frappe et ayant battu presque tous ses rivaux avant la limite.

Dès le début du combat, Boymatov a pris l'initiative en exerçant une forte pression sur son adversaire. Résultat : dès le premier round, notre compatriote a mis Moro Inusa Kanla KO grâce à des coups puissants, s'imposant avant la limite.

Paramètres et statistiques du combat

Détails

Notre boxeur

Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO)

Adversaire

Moro Inusa Kanla (Ouganda, 10-2, 9 KO)

Lieu

Riyad, Arabie saoudite

Résultat

Victoire par KO au premier round

Des débuts prometteurs sur le ring professionnel

Rappelons que le boxeur ouzbek de 22 ans a fait ses débuts professionnels en mai dernier. Il avait alors battu l'Américain Caleb Hall (6-3-1, 4 KO) dès le premier round, marquant ainsi une entrée éclatante.

Cette deuxième victoire consécutive de Rahmatullo Boymatov sur le ring professionnel laisse présager de grands succès futurs. Les fans et les experts attendent avec impatience ses prochains combats.

Selon vous, Rahmatullo Boymatov pourra-t-il se battre pour un titre mondial chez les poids mi-lourds dans un avenir proche ? Laissez votre avis en commentaire !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport