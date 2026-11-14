Rahmatullo Boymatov met KO son adversaire ougandais à Riyad (vidéo)

Ce combat de niveau mondial dans la catégorie des poids mi-lourds était prévu pour huit rounds. Cependant, Rahmatullo Boymatov n'en a pas eu besoin. Son adversaire était le boxeur ougandais expérimenté Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO), réputé pour sa puissance de frappe et ayant battu presque tous ses rivaux avant la limite.

Le talentueux boxeur ouzbek Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) a remporté avec succès son deuxième combat sur le ring professionnel. Arabie saoudite Lors d'une prestigieuse soirée de boxe professionnelle organisée dans la capitale, Riyad, notre compatriote a une fois de plus démontré son potentiel au monde entier.

Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov sur le ring lors du tournoi « Zuffa Boxing 13 »

À lire aussi · 4 novembre Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov sur le ring lors du tournoi « Zuffa Boxing 13 »

Dès le début du combat, Boymatov a pris l'initiative en exerçant une forte pression sur son adversaire. Résultat : dès le premier round, notre compatriote a mis Moro Inusa Kanla KO grâce à des coups puissants, s'imposant avant la limite.

Paramètres et statistiques du combat Détails Notre boxeur Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) Adversaire Moro Inusa Kanla (Ouganda, 10-2, 9 KO) Lieu Riyad, Arabie saoudite Résultat Victoire par KO au premier round

Des débuts prometteurs sur le ring professionnel

Rappelons que le boxeur ouzbek de 22 ans a fait ses débuts professionnels en mai dernier. Il avait alors battu l'Américain Caleb Hall (6-3-1, 4 KO) dès le premier round, marquant ainsi une entrée éclatante.

Cette deuxième victoire consécutive de Rahmatullo Boymatov sur le ring professionnel laisse présager de grands succès futurs. Les fans et les experts attendent avec impatience ses prochains combats.

Selon vous, Rahmatullo Boymatov pourra-t-il se battre pour un titre mondial chez les poids mi-lourds dans un avenir proche ? Laissez votre avis en commentaire !