Rahmatullo Boymatov met KO son adversaire ougandais à Riyad (vidéo)
Le talentueux boxeur ouzbek Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) a remporté avec succès son deuxième combat sur le ring professionnel. Arabie saoudite Lors d'une prestigieuse soirée de boxe professionnelle organisée dans la capitale, Riyad, notre compatriote a une fois de plus démontré son potentiel au monde entier.
Un KO fulgurant dès le premier round
Ce combat de niveau mondial dans la catégorie des poids mi-lourds était prévu pour huit rounds. Cependant, Rahmatullo Boymatov n'en a pas eu besoin. Son adversaire était le boxeur ougandais expérimenté Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO), réputé pour sa puissance de frappe et ayant battu presque tous ses rivaux avant la limite.
Dès le début du combat, Boymatov a pris l'initiative en exerçant une forte pression sur son adversaire. Résultat : dès le premier round, notre compatriote a mis Moro Inusa Kanla KO grâce à des coups puissants, s'imposant avant la limite.
Paramètres et statistiques du combat
Détails
Notre boxeur
Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO)
Adversaire
Moro Inusa Kanla (Ouganda, 10-2, 9 KO)
Lieu
Riyad, Arabie saoudite
Résultat
Victoire par KO au premier round
Des débuts prometteurs sur le ring professionnel
Rappelons que le boxeur ouzbek de 22 ans a fait ses débuts professionnels en mai dernier. Il avait alors battu l'Américain Caleb Hall (6-3-1, 4 KO) dès le premier round, marquant ainsi une entrée éclatante.
Cette deuxième victoire consécutive de Rahmatullo Boymatov sur le ring professionnel laisse présager de grands succès futurs. Les fans et les experts attendent avec impatience ses prochains combats.
Selon vous, Rahmatullo Boymatov pourra-t-il se battre pour un titre mondial chez les poids mi-lourds dans un avenir proche ? Laissez votre avis en commentaire !
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