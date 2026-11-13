«C'était un match fantastique» : qu'a dit Roberto Mancini après la rencontre contre la France ?

Malgré un but encaissé en début de match, les Italiens ont fait preuve de caractère pour renverser la situation. L'entraîneur n'a pas caché que cette victoire était un grand cadeau pour les supporters venus soutenir l'équipe au stade.

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie Roberto Mancini a partagé ses réflexions après le match crucial contre l'équipe de France dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA ( 3:1 ). Il a souligné qu'il était satisfait de la performance de l'équipe, mais qu'il restait encore un long chemin à parcourir et des objectifs décisifs à atteindre.

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« C'était un match fantastique, les gars ont été excellents sur le terrain. Je suis très heureux pour eux. Cette victoire était également importante pour les supporters qui sont venus nous soutenir. Nous avons encaissé un but dès le début, mais le match aurait pu se terminer sur un score encore plus large en notre faveur », a déclaré Mancini lors d'une interview accordée à Gianluca Di Marzio.

Statistiques de l'équipe nationale d'Italie Informations et détails 5e journée de la Ligue des nations France — Italie : 1:3 Situation dans le groupe En tête avec 10 points (la France compte également 10 points) Problèmes principaux Manque de réussite sur penalty et erreurs défensives Prochain adversaire Match à l'extérieur contre l'équipe nationale de Belgique

Erreur sur penalty et match à venir contre la Belgique

Revenant sur le penalty manqué pendant le match, l'entraîneur a noté que de telles situations arrivent dans le football, l'essentiel étant que l'équipe ait gardé son calme :

« Manquer un penalty est une erreur. Malheureusement, cela arrive dans le football. Mais nous sommes restés calmes et avons continué à jouer selon notre style. C'est le plus important ».

Actuellement, l'équipe nationale d'Italie est en tête avec 10 points dans le groupe (la France a le même nombre de points, tandis que la Belgique en compte 9). Mancini a souligné que le prochain match contre la Belgique est décisif et que les joueurs veulent prendre leur revanche après la défaite précédente.

Selon vous, l'équipe d'Italie dirigée par Roberto Mancini peut-elle remporter la Ligue des nations cette saison ? Laissez votre avis dans les commentaires !