Merab Dvalishvili bat à nouveau Marlon Moraes à Abu Dhabi (vidéo)
Le 14 novembre 2026, dans le majestueux Etihad Arena d'Abu Dhabi, s'est tenu un tournoi majeur qui a captivé le monde du sport. Lors d'un combat clé de la ligue Real American Freestyle (RAF) organisé selon les règles du combat libre, le célèbre athlète Merab Dvalishvili a affronté le combattant brésilien expérimenté Marlon Moraes.
90 secondes de domination et une victoire avant la limite
Dans un duel intense, l'athlète géorgien n'a laissé aucune chance à son adversaire. Merab Dvalishvili a pris l'initiative dès le début du combat, imposant un rythme élevé. En conséquence, il a dès la 1ère minute et 30 secondes du premier round vaincu Marlon Moraes, scellant une victoire avant la limite.
Rappelons qu'il s'agissait de la deuxième confrontation entre ces deux athlètes. Ils s'étaient affrontés pour la première fois en septembre 2021 lors de l'UFC 266, où Dvalishvili s'était déjà imposé par KO technique.
Détails du combat
Statistiques et informations
Nom du tournoi
Real American Freestyle (RAF)
Lieu
Etihad Arena, Abu Dhabi
Date
14 novembre 2026
Vainqueur
Merab Dvalishvili (premier round, à 1:30)
Retour sur le ring après les controverses
Avant ce combat, de nombreuses rumeurs et discussions agitaient la communauté sportive. Notamment, quelques jours avant le tournoi, un incident et une altercation avaient éclaté à l'hôtel d'Abu Dhabi entre Dvalishvili et Usman Nurmagomedov . Malgré cela, les problèmes juridiques ont été résolus et, le 13 novembre, Merab a été libéré et officiellement autorisé à participer à la compétition RAF.
Malgré les circonstances difficiles, Dvalishvili est monté sur le ring pour prouver une fois de plus son talent, démontrant aux fans une volonté sportive exceptionnelle.
Selon vous, quel impact ces victoires rapides de Merab Dvalishvili auront-elles sur la suite de sa carrière ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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