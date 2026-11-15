Merab Dvalishvili bat à nouveau Marlon Moraes à Abu Dhabi (vidéo)

Le 14 novembre 2026, dans le majestueux Etihad Arena d'Abu Dhabi, s'est tenu un tournoi majeur qui a captivé le monde du sport. Lors d'un combat clé de la ligue Real American Freestyle (RAF) organisé selon les règles du combat libre, le célèbre athlète Merab Dvalishvili a affronté le combattant brésilien expérimenté Marlon Moraes.

90 secondes de domination et une victoire avant la limite

Dans un duel intense, l'athlète géorgien n'a laissé aucune chance à son adversaire. Merab Dvalishvili a pris l'initiative dès le début du combat, imposant un rythme élevé. En conséquence, il a dès la 1ère minute et 30 secondes du premier round vaincu Marlon Moraes, scellant une victoire avant la limite.

Rappelons qu'il s'agissait de la deuxième confrontation entre ces deux athlètes. Ils s'étaient affrontés pour la première fois en septembre 2021 lors de l'UFC 266, où Dvalishvili s'était déjà imposé par KO technique.