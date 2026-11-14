Il a particulièrement attiré l'attention sur le fait que les joueurs russes n'ont commencé à attaquer activement que dans la dernière partie de la rencontre.

Il est intéressant de noter que, bien que l'ancien joueur considère la victoire de la Russie comme un résultat attendu, il n'a pas non plus loué les performances de l'équipe tout au long du match.

Mostovoï a souligné que si l'Ouzbékistan avait gagné, cela aurait pu être discuté comme un résultat vraiment inattendu. La victoire de la Russie, quant à elle, est un fait naturel selon lui.

« Les deux camps ont fait des erreurs, il y a eu beaucoup de buts. Je pense que le match était intéressant pour les spectateurs. Mais pour nous, c'est juste une victoire de plus, pas un match d'une importance particulière. Le fait que l'équipe nationale de Russie ait battu l'Ouzbékistan n'est pas une surprise pour moi », a déclaré l'ancien joueur.

L'équipe nationale de Russie a gagné 3-2 lors du match amical contre l'Ouzbékistan. Dans cette rencontre, les deux équipes ont commis des erreurs défensives et les buts ont été nombreux. Selon Mostovoï, ce match, bien qu'intéressant pour les spectateurs, n'était qu'une victoire ordinaire pour la Russie.

Plus frappant encore, Mostovoï a qualifié l'équipe nationale d'Ouzbékistan d'« équipe de niveau moyen » et a expliqué sa qualification pour la Coupe du monde par l'augmentation du nombre de participants à la compétition. Il a même estimé que le fait de marquer deux buts contre la Russie était déjà un bon résultat pour les joueurs ouzbeks.

La victoire 3-2 de l'équipe nationale de Russie sur l'Ouzbékistan a suscité des avis divergents parmi les experts et anciens joueurs du pays voisin. Cependant, l'ancien milieu de terrain du Celta Vigo, Aleksandr Mostovoï, a exprimé des opinions assez tranchées. Selon lui, la victoire russe était un résultat attendu, et la direction de l'équipe nationale d'Ouzbékistan par Fabio Cannavaro n'a pas d'impact décisif sur le résultat sur le terrain.

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« Une seule chose est incompréhensible : pourquoi n'ont-ils pas montré ce jeu pendant tout le match ? Pourquoi n'ont-ils attaqué que dans les 20 dernières minutes ? Mais le plus important, c'est la victoire. Le match contre le Venezuela ne devrait pas être très difficile », a déclaré Mostovoï.

Ainsi, selon lui, bien que l'équipe nationale de Russie ait obtenu le résultat, elle aurait pu faire mieux en termes de qualité de jeu et d'activité.

Le nom de Cannavaro n'a pas non plus fait changer d'avis Mostovoï

Au cours de la conversation, on a demandé à Mostovoï s'il était important pour l'entraîneur de l'équipe nationale de Russie, Valeri Karpine, de battre l'Ouzbékistan, dirigé par Fabio Cannavaro, un grand nom du football mondial.

Cependant, l'ancien joueur a déclaré qu'il ne considérait pas le nom du spécialiste italien comme ayant une importance particulière ici.

« Cannavaro lui-même ne joue pas un grand rôle ici, ce sont les joueurs qui tapent dans le ballon sur le terrain », a-t-il répondu.

Selon Mostovoï, dans le football, les actions des joueurs sur le terrain sont plus importantes que le nom et les réalisations passées de l'entraîneur. Il a également rappelé les débats initiaux autour de la nomination de Cannavaro comme entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

« Pourquoi Cannavaro est-il allé en Ouzbékistan ? » — L'évaluation tranchée de Mostovoï

L'ancien joueur a souligné que l'arrivée du spécialiste italien en Ouzbékistan était une décision inattendue pour beaucoup.

« Quand ils ont nommé Fabio comme entraîneur, beaucoup ont été surpris : “Que fait Cannavaro là-bas ? Pourquoi est-il allé en Ouzbékistan ?” », a déclaré Mostovoï.

Selon lui, l'arrivée de Cannavaro dans l'équipe nationale d'Ouzbékistan est une bonne publicité pour le football du pays, et une décision financièrement avantageuse pour le spécialiste lui-même.

En même temps, Mostovoï a également donné une évaluation assez sévère du potentiel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

« En réalité, c'est une bonne publicité pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, et un bon salaire pour Cannavaro. C'est une équipe de niveau moyen, et ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde parce que le nombre de participants a été élargi », a-t-il souligné.

Il convient de noter que ces propos sont l'évaluation personnelle de Mostovoï. La qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du monde ne s'explique pas seulement par l'augmentation du nombre de participants : bien que le format élargi ait créé de nouvelles opportunités, l'équipe devait également obtenir les résultats nécessaires lors des qualifications.

« On peut féliciter les Ouzbeks pour avoir marqué deux buts »

À la fin de la conversation, Mostovoï a réitéré que l'équipe nationale de Russie devait battre l'Ouzbékistan. Selon lui, les joueurs de Karpine ont accompli la tâche qui leur était assignée.

« L'équipe nationale de Russie devait battre l'Ouzbékistan et c'est ce qui s'est passé. Cannavaro fait son travail et continue son chemin, tout va bien. Le fait que les Ouzbeks aient marqué deux buts contre nous est déjà un bon résultat, on peut les féliciter pour cela », a déclaré l'ancien joueur.

Il est naturel que ces paroles de Mostovoï ne plaisent pas aux fans de football ouzbeks. Surtout, les évaluations dénigrantes des succès de notre équipe nationale sur la scène internationale peuvent susciter des objections chez beaucoup.

La victoire de la Russie — une leçon pour l'équipe de Cannavaro ou une simple défaite ?

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a réussi à marquer deux buts contre la Russie, mais n'a pas pu maintenir l'avantage dans la dernière partie du match. Par conséquent, la défaite 3-2 a révélé des aspects qui doivent également être analysés pour notre équipe.

Mostovoï considère ce résultat comme une victoire ordinaire pour la Russie. Cependant, il y a un point notable dans ses déclarations : les joueurs russes n'ont pas non plus montré la même activité tout au long du match, et l'ancien milieu de terrain a critiqué cette situation.

Pour l'Ouzbékistan, la réponse la plus importante ne viendra pas des mots, mais des prochains matchs et des résultats dans les compétitions internationales. Le travail de Cannavaro, la croissance de l'équipe et les capacités des joueurs ne seront pas évalués sur un seul match amical.

Les opinions tranchées de Mostovoï peuvent susciter des débats. Mais la véritable réponse du football ouzbek sera le résultat sur le terrain, un jeu stable et de nouvelles réalisations au niveau international.